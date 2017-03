Instagram ontwikkelt nieuwe conversie tool voor zijn adverteerders

Apps & Software

Onlangs kondigde Instagram aan dat het maandelijks 1 miljoen adverterende bedrijven ontvangt op zijn platform. Dit is een stijging van 400 procent ten opzichte van vorig jaar. Nu bedrijven meer potentieel beginnen te zien in het adverteren op Instagram geeft het bedrijf aan zich meer te gaan zullen bezig houden met het helpen van bedrijven om hun verkopen te laten stijgen. In de roadmap is de ontwikkeling van een tool opgenomen waarmee Instagram-gebruikers aankopen kunnen doen of afspraken kunnen maken direct vanuit hun Instagram-profiel. Deze tool zal later dit jaar worden uitgerold.

Waar wordt Instagram voor gebruikt?

Meer dan 600 miljoen mensen wereldwijd gebruiken Instagram om verschillende redenen. Veel mensen gebruiken het simpelweg om foto’s en video’s te delen met hun volgers en vrienden. Anderen gebruiken het platform om te volgen wat de nieuwe collectie van hun favoriete kledingmerk is of om nieuwe gadgets te bekijken. Instagram is een snelle manier om jezelf te informeren. Om dit te onderstrepen liet Instagram weten dat in de afgelopen maand meer dan 120 miljoen mensen een website hebben bezocht, een bedrijf hebben gebeld of ge-emaild voor meer informatie na een bezoek aan Instagram. “Mensen komen naar Instagram om op de hoogte te blijven over hun passies, van reizen tot mode, eten, entertainment en alles daartussenin. Merken liggen in het verlengde van deze passies, namelijk 80 procent van de Instagrammers volgt wel een bedrijf”, liet Instagram weten in een blogpost. Er zijn 8 miljoen bedrijven met een Instagram profiel, deze bedrijven bevinden zich voornamelijk in de USA, Brazilie, Indonesie, Rusland en de UK.

Van fans klanten maken

Om wat meer context aan deze nummers te geven, Facebook heeft 4 miljoen adverteerders en Twitter heeft 130.000 adverteerders. Facebook heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het aantrekkelijker maken voor adverteerders. Nieuwe formaten zoals carousel advertenties en full-screen advertenties werden gelanceerd. Hier werd snel op gereageerd. In een studie gepubliceerd door RBC Capital Markets gaven bedrijven aan liever op Instagram te adverteren dan op Snapchat. Instagram heeft er vier jaar over gedaan om 1 miljoen adverteerders te kunnen verwelkomen sinds het begon met zijn advertentienetwerk. In de toekomst zullen er binnen dit advertentienetwerk nog veel meer toepassingen komen, maar de focus ligt nu vooral op het helpen van bedrijven om van hun fans klanten te maken.