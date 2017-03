Solarwatt komt met modulaire accu voor energieopslag thuis en op de zaak

Hardware

Solarwatt – zoals de naam al aangeeft een bedrijf dat zich bezighoudt met zonne-energieopwekking – heeft naar eigen zeggen als eerste ter wereld een volledig modulair opslagsysteem voor energie aangekondigd. Dit gaat door het leven als MyReserve Matrix en is geschikt voor gebruik in huis, maar ook in een industriële omgeving.

MyReserve Matrix bestaat uit twee onderdelen, die niet overdreven groot zijn. Zowel de MyReserve Pack-accumodule als de MyReserve Command-regelmodule zijn niet groter dan een schoenendoos. Dat laatste element zorgt voor de aansturing en herbergt alle sensoren en software. Het eerste is er primair voor de opslag. Het vernieuwende aan dit systeem is dat het mogelijk is om deze modules in elke gewenste configuratie te combineren. Hierdoor kun je het praktisch eindeloos schalen. Heb je een configuratie van bijvoorbeeld 2,2 kWh nodig, dan kan dat, maar je kunt doorschalen tot 2 MWh. In de afbeeldingen hieronder, is telkens een zwarte Command-regelmodule zichtbaar, gekoppeld aan verschillende aantallen accumodules.

Configuratie voor 4 kWh

Configuratie voor 8 kWh

Het idee achter het op deze manier modulair en dus schaalbaar maken van het MyReserve-systeem, is dat het sneller, eenvoudiger en dus goedkoper wordt om het geheel te installeren, omdat er maar twee onderdelen zijn. Solarwatt ziet in het modulaire karakter van MyReserve verder ook nog mogelijkheden op het gebied van internationalisering. Er worden verschillende eisen gesteld aan accu’s in verschillende delen van de wereld. In zo’n geval hoeft men nu alleen maar de accu aan te passen aan de lokale omstandigheden, niet het hele product. Dat levert in theorie in ieder geval voor beide kanten ook de nodige voordelen op.

Het nieuwe MyReserve Matrix-systeem is vanaf de zomer van 2017 verkrijgbaar. Naast zonnepanelen kunnen ook andere groene energiebronnen aan het systeem gekoppeld worden. Denk hierbij aan windturbines en biogasinstallaties.

Tot slot wijst Solarwatt er nog op dat de modulariteit van het systeem niet alleen schaalbaarheidsvoordelen oplevert. Het bevordert ook de repareerbaarheid en het zorgt ervoor dat hij eenvoudiger te recyclen is. Naar eigen zeggen is meer dan 80 procent van het product te recyclen.

Over de kosten doet Solarwatt in de officiële berichten die wij hebben ontvangen geen uitspraken.