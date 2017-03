Synology lanceert bètaversie eigen cloudopslagdienst, Synology Cloud2

Services

Je gebruikt op dit moment waarschijnlijk regelmatig een vorm van cloudopslag, of dat nu Google Drive, Dropbox, Box, of Microsoft OneDrive is. Als bedrijf dat zich primair bezighoudt met lokale opslag, heeft Synology nu de bètaversie van haar eigen openbare cloudopslag op de markt gebracht. Deze nieuwe dienst wordt Synology Cloud2 genoemd, wat in het alledaagse gebruik afgekort zal worden tot Synology C2.

Synology C2 is eerst en vooral een cloud waar je back-ups van je systemen naartoe schrijft, ook al kun je het natuurlijk ook gewoon gebruiken als cloud-opslag, bijvoorbeeld om bestanden te delen met anderen. Uiteraard is de dienst compatibel met Synology’s eigen DSM, waarvan we recent een review hebben gepubliceerd. Vanaf andere besturingssystemen kun je ook back-ups inregelen. Het eerste datacentrum voor Synology C2 staat in Duitsland, wat gezien de nadruk op de privacy in dat land een geruststellende gedachte is.

Synology C2 zal ook een eigen dashboard krijgen, zoals dat gebruikelijk is bij apps die beschikbaar zijn voor DSM. Dit dashboard zal er uiterlijk ongeveer hetzelfde uitzien als DSM, wat volgens het bedrijf de gebruikservaring ten goede moet komen en moet zorgen voor een zo beperkt mogelijke leercurve. Verder is er voorzien in encryptie van de bestanden die naar de cloud-opslag gestuurd worden.

Wil je tijdens de bèta-introductie echter gebruikmaken van de C2 Backup-service, dan moet je wel een Synology nas-apparaat hebben met DSM erop geïnstalleerd. Doe je mee aan het bètaprogramma, dan krijg je gedurende drie maanden een online opslagruimte van 1 TB, inclusief versiebeheer voor 11 back-ups. Na deze drie maanden wordt Synology C2 en C2 Backup een betaalde dienst. Wat het exact gaat kosten, is op dit moment nog niet bekend.

Voor de toekomst heeft Synology tot slot ook nog een nieuwe feature in petto, dat het C2 Disaster Recovery noemt. Hiermee is het mogelijk om belangrijke data te repliceren naar Synology C2, met ook hier weer de nadruk op het volgens Synology eenvoudige instellingsproces. Mochten er storingen optreden, dan kun je handmatig een beroep doen op C2 Disaster Recovery en worden de belangrijke bestanden hersteld.