Hoofdkantoor Yourhosting heeft Azure Stack Experience Center

Yourhosting is naar eigen zeggen als enige Nederlandse service provider nauw betrokken bij de ontwikkeling van Azure Stack, technologie waarmee je voordelen van de cloud on-premise kunt halen. Dit soort technologieën zijn een belangrijk onderdeel van de hybride cloudinfrastructuur waar steeds meer bedrijven de voorkeur aan lijken te geven. Om deze samenwerking nog wat meer kracht bij te zetten, heeft Yourhosting op het hoofdkantoor in Zwolle een Azure Stack Experience Center geopend.

In het Experience Center kunnen bedrijven, zorginstellingen en Independent Software Vendors met de laatste bètaversie van Azure Stack aan de slag om zo inzicht te krijgen in de mogelijkheden van het platform.

Azure Stack volgt Azure Pack op, de technologie van Microsoft waarmee bedrijven private clouds kunnen bouwen. Azure Stack biedt verregaande integratiemogelijkheden met Public Azure, die dienst waar velen wellicht als eerste aan denken als het woord Azure valt. Het idee achter Azure Stack is dat het mogelijkheden biedt om workloads en data tussen eigen infrastructuur en de datacenters van Microsoft te verplaatsen zonder dat je daar negatieve effecten van merkt. Dit biedt met name voordelen op het gebied van schaalbaarheid als je als bedrijf net even wat meer opslag of rekenkracht nodig hebt. De lokale infrastructuur zorgt ervoor dat zaken die absoluut niet buiten deze infrastructuur terecht mogen komen, gewoon lokaal worden opgeslagen of worden uitgevoerd.

Het is op zich geen verrassing dat juist Yourhosting met een Azure Stack Experience Center komt. Het bedrijf is het afgelopen jaar betrokken geweest bij de ontwikkeling van Azure Stack. Ron Augustus, Director Small en Midmarket Solutions & Partners bij Microsoft Nederland zegt hier het volgende over:

“Yourhosting is wereldwijd een van de eerste drie Microsoft-partners die Azure Stack met ons testen. Ze hebben hierdoor de afgelopen anderhalf jaar veel kennis en ervaring opgedaan over het platform. Met de opening van het experience center van Yourhosting wordt de digitale transformatie in Nederland tastbaarder. De bezoeker leert hoe de mogelijkheden van onder andere Azure Stack ervoor zorgen dat organisaties meer uit de technologie van vandaag en morgen kunnen halen”

Heb je interesse om in Azure Stack en het bètaprogramma, dan kun je op de website van Yourhosting terecht. Ook Microsoft heeft uiteraard een sectie van haar website gewijd aan Azure Stack.