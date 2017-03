Brother komt met Purchase & Click MPS-dienst

Services

Als MKB’er heb je in de regel behoefte aan een of meerdere printers. Je kunt dan gaan voor een compleet Managed Print Services-contract, waarbij je niet alleen betaalt voor afdrukken en voor de zogeheten consumables, maar ook een vast periodiek bedrag kwijt bent om de printer(s) of multifunctional(s) af te betalen. Met name dat laatste is iets wat een dergelijk contract prijzig maakt. Je zou het kunnen vergelijken met de abonnementen in de telecomwereld, waarbij je verhoudingsgewijs veel betaalde voor de smartphone die je erbij nam. Brother heeft met Purchase & Click nu een oplossing op de markt gebracht waarmee dit niet niet langer nodig is, maar die wel degelijk enkele relevante services biedt.

Het idee achter Purchase & Click is dat je als klant zelf je Brother-printer of -multifunctional aanschaft en er Purchase & Click als managed print service bij neemt. Je betaalt vervolgens alleen voor de afdrukken die je maakt, zonder dat er een minimaal aantal afdrukken is dat je moet betalen. Verder krijg je volgens Brother goed inzicht in printgedrag en behoeften, evenals inzicht in de kosten.

Naast het ‘pay-as-you-print’-principe, neem je met Purchase & Click ook nog andere diensten af die je als MKB’er goed kunt gebruiken voor je machine of machines. Allereerst is de service inbegrepen. Het gaat hierbij om service op locatie, voor de volledige duur van het contract. Je kunt een beroep doen op Brother’s eigen technische dienst, die indien nodig de volgende werkdag op de stoep staat.

Een van de vervelende bijkomstigheden van het hebben van een of meerdere printers of multifunctionals, is toch wel dat je in de gaten moet houden dat je voldoende supplies hebt. Met Purchase & Click zou dit verleden tijd moeten zijn. Je kunt sowieso zien hoeveel elke machine heeft afgedrukt en iedere machine bestelt automatisch de juiste cartridges, die zonder verdere kosten worden geleverd.

Een MPS-contract ga je bij Brother aan voor 3, 4 of 5 jaar. Over de kosten per pagina doet Brother zelf geen uitspraken. Dat zal het voor een belangrijk onderdeel overlaten aan de resellers. Voor een overzicht van machines die je kunt aanschaffen in combinatie met MPS, kun je hier klikken. Zoek je een reseller waar je informatie in kunt winnen over de mogelijkheden, dan kun je via deze link een overzicht inzien.