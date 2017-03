Western Union-app vanaf nu beschikbaar

Apps & Software

Western Union is al heel lang een bekende naam als het gaat om het versturen van geld naar ontvangers in een ander land. Vanaf nu is het mogelijk om dit ook vanaf een smartphone te doen. Western Union heeft namelijk haar app in Nederland beschikbaar gesteld in de App Store en Play Store. Met deze app kun je geld overmaken naar Western Union agentschappen in de wereld, maar ook direct naar bankrekeningen en mobiele wallets. Op deze manier kun je naar meer dan 200 landen in de wereld geld overmaken vanaf je smartphone.

Met de app van Western Union kun je meerdere zaken vanaf je smartphone regelen. Zo kun je wisselkoersen en tarieven bekijken en eerdere transacties snel nog een keer uitvoeren. Ook het volgen van transacties op de smartphone behoort tot de mogelijkheden. In de app is een scanfunctie voor creditcard- en betaalpasgegevens ingebouwd. Je kunt hier ook contacten, persoonlijke informatie en betaalmethoden in opslaan.

De introductie van de app voor Android en iOS is onderdeel van de overkoepelende FinTech-strategie van Western Union om zich meer en meer te gaan richten op jonge klanten die zo goed als alles online doen. Dat is op het moment waar de meeste transactiegroei zit, zeker in Nederland, een van de landen in Europa die het meest gebruikmaakt van de online diensten van Western Union.

Dat laatste past overigens goed in de status van Nederland als ‘digitale koploper’: we staan tweede op de DESI (Digital Economy and Society Index) van de Europese Commissie. De smartphone is daarnaast een ook zeer breed doorgedrongen (83% in januari 2017).

De Western Union-app onderscheidt zich van de bestaande mobiele bankierplatforms in het feit dat het niet op binnenlands gebruik gericht is, iets wat de andere in het algemeen wel zijn. Volgens Western Union was er tot nu toe geen goede oplossing voor mensen bij wie het primair te doen is om het overmaken van geld naar familie, vrienden en bedrijven in het buitenland.