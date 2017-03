‘Betere accuduur een topprioriteit voor Android O’

Apps & Software

Voor verreweg de meeste gebruikers van een smartphone, is de accuduur ervan een van de belangrijkste onderdelen, zo niet het belangrijkste. Voor een deel hangt de accuduur van een device af van de gebruikte hardware. Hoe groot is de accu en hoe zuinig is de processor? Software kan echter ook een belangrijke rol spelen in dit proces, bijvoorbeeld door achtergrondprocessen wat actiever te gaan beperken. In een blogpost op het Android Devolopers Blog, heeft Dave Burke, VP of Engineering deze belofte gedaan.

Volgens Burke is het verbeteren van de accuduur al sinds Android Nougat een prioriteit, maar doet men er bij Google voor Android O nog een schepje bovenop. Het komt er in het algemeen op neer dat achtergrondprocessen van apps meer restricties opgelegd krijgen. Zo wordt het impliciet versturen van data aan banden gelegd, evenals achtergronddiensten en locatie-updates. Met deze handvatten moet het voor ontwikkelaars mogelijk zijn om apps te maken die een zo klein mogelijke impact hebben op de accuduur van het apparaat waarop de app is geïnstalleerd. Deze limitering is iets wat al sinds jaar en dag plaatsvindt in iOS, maar relatief nieuw is voor Android.

Naast wijzigingen die voor een betere accuduur moeten zorgen, pakt Google in Android O ook het systeem van notificaties aan. Nieuw zijn zogeheten notificatiekanalen, waarmee eindgebruikers nog veel meer controle krijgen over welke onderdelen van apps wel en welke geen push-notificaties mogen sturen. Het gaat er hierbij dus om dat binnen apps de verschillende kanalen individueel kunnen worden ingesteld. Verder kun je ook notificaties groeperen, om zo een beter overzicht te krijgen van wat er zoal is binnengekomen.

Verdere opvallende wijzigingen in Android O die we leren uit de blogpost van Dave Burke, is dat het automatisch aanvullen van gegevens eenvoudiger gaat worden dankzij Autofill API’s, dat er een Picture in Picture-modus beschikbaar komt en dat er het nodige is gedaan om de audiokwaliteit standaard beter te maken. Zo is er ondersteuning voor de hi-res Bluetooth-codec LDAC ingebouwd, wat een samenwerking met Sony impliceert. Dat bedrijf heeft die codec namelijk ontwikkeld.

Wil je de volledige post eens op je gemak doorlezen, klik dan hier. Een developer versie van Android O is al beschikbaar voor Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel, Pixel XL en Pixel C. Wil je hiermee aan de slag (op eigen risico uiteraard), dan kun je hier terecht.