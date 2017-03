Apple schaft app Workflow aan en maakt hem gratis

Business

Apple heeft de app Workflow gekocht. De app kostte eerst 2,99 euro in de App Store, maar is nu gratis. Enigszins opmerkelijk is dat Apple de aankoop heeft bevestigd. Daarnaast is de functionaliteit ook meteen wat minder geworden, waarmee de geliefde app iets minder interessante functies aanbiedt.

Het is niet bekend welk geldbedrag Apple neergelegd heeft voor de applicatie, maar het bedrijf uit Cupertino heeft de aankoop wel bevestigd. Workflow-ontwikkelaar Ari Weinstein heeft ook laten weten dat hij ernaar uitkijkt om zich bij Apple te voegen.

Workflow werd gelanceerd als een “automatiseringstool”, die het mogelijk maakt om een boel acties te combineren. Zelf noemt de applicatie mogelijkheden als “het maken van geanimeerde gifjes; PDF-documenten maken; route naar de dichtstbijzijnde koffiebar krijgen; alle plaatjes op een webpagina laden; een bericht sturen, gecombineerd met een screenshot” en nog veel meer.

Toch leveren gebruikers meteen iets aan functies in. Waar Workflow veel werkte met Google-diensten, heeft Apple die integraties er meteen uit gegooid. De kaarteneigenschap is veranderd naar Apple Maps en de vertaaltool naar Microsoft Translate.

Daar komt bij dat Workflow niet meer gebruikt kan worden in combinatie met de iOS-versie van Google Chrome. Ook zijn diverse app-integraties verwijderd, waaronder later-lezen app Pocket, berichtendiensten Line en Telegram en taxiservice Uber.