Twitter overweegt invoer premium service voor professionals

Business

Twitter is een gratis dienst, maar moet natuurlijk wel geld verdienen. Dat doet het niet en dus overweegt het bedrijf om een betaalde abonnementendienst te introduceren voor Tweetdeck. Het sociale netwerk heeft recent e-mails verzonden naar een select aantal gebruikers, om te onderzoeken of zij willen betalen voor een “geavanceerdere Tweetdeck ervaring”.

Journalist Andrew Tavani plaatste een deel van de e-mail op zijn Twitter-account en lichtte de premium ervaring ook toe. Twitter stelt voor een hele reeks nieuwe mogelijkheden toe te voegen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld meer informatie krijgen over de kijkersaantallen van Tweets en het type gebruiker dat ze ziet. Tweets zouden ook gerichter aan specifieke gebruikersgroepen getoond kunnen worden.

Andere mogelijkheden die Twitter wil toevoegen zijn zaken als bookmarks, to-do lijstjes, een ‘bewaar voor later’ optie, cross-posting mogelijkheden, de optie om meerdere accounts tegelijk te managen en verbeterde analysetools voor mobiel en desktop. Aangezien het vooral een handige functie is voor bedrijven en social media professionals, is het nog de vraag of de optie aan ‘gewone’ gebruikers beschikbaar wordt gemaakt.

In het voorstel van Twitter valt te lezen dat de dienst 20 dollar per maand zou gaan kosten, omgerekend vermoedelijk ook 20 euro. De dienst zal ongetwijfeld hard nodig zijn voor Twitter, dat maar geen goede omzetcijfers in de boeken kan schrijven. In het laatste financiële kwartaal van 2016 was het verlies van Twitter ruim 156 miljoen euro, het dubbele van het jaar daarvoor. Dat komt enerzijds omdat het sociale medium moeite heeft gebruikers vast te houden en nieuwe gebruikers aan te trekken. Een nieuwe premium functie waarmee professionals de dienst beter kunnen gebruiken, zal vermoedelijk voor het sociale medium wel aantrekkelijk zijn.

Tegenover Engadget bevestigde Twitter de mogelijkheid van de premium dienst te onderzoeken. “We voeren dit onderzoek uit om de interesse in een nieuwe, verbeterde versie van Tweetdeck te peilen. We voeren vaker gebruikersonderzoeken uit om feedback te krijgen over de Twitter-ervaring van mensen en om gerichter investeringen in de verbetering van ons product te kunnen doen. We verkennen meerdere manieren om Tweetdeck nog veel aantrekkelijker voor professionals te maken.”