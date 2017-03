Apple-patent maakt van iPhone en iPad laptop

Hardware

Het idee om een smartphone te gebruiken, die vervolgens ook een computer of laptop kan aandrijven, is niet heel nieuw. Maar dat Apple werkt aan een technologie die dit mogelijk naar de iPhone en iPad moet brengen, is dat wel. Recent vrijgegeven patenten laten een manier zien waarop Apple dit mogelijk wil maken.

AppleInsider omschrijft meerdere varianten op de technologie. Een daarvan is een uitholling waarin een iPhone gelegd kan worden. Die levert dan alle hardware die nodig is om een Macbook-achtig apparaat aan te drijven. Geinig is dat de iPhone meteen de functie van het trackpad overneemt. Een andere variant maakt het mogelijk om een iPad in te schuiven op de plek waar normaliter een scherm zit.

Apple overweegt ook om extra batterijen en GPU-hardware toe te voegen aan de accessoires, zodat de prestaties van de iPhone of iPad aangevuld kunnen worden. Het concept klinkt apart, maar past wel binnen de ontwikkeling waarbij mobiele technologie steeds krachtiger wordt.

Meerdere fabrikanten realiseren zich de mogelijkheden hiervan en werken aan soortgelijke technieken. Daarvan zijn er meerdere invalshoeken, zo heeft Samsung naar het schijnt besloten het mogelijk te maken de Samsung Galaxy S8 ook aan een desktop te hangen. Daarmee zou de smartphone in essentie een mobielere desktop worden.

Of Apple de technologie binnen afzienbare tijd toe zal passen is maar de vraag. Het eerste patent werd aangevraagd in september 2016. Daar komt bij dat Apple zijn iPad juist in de markt zet als een vervanger voor laptops.