Google Maps laat je weer locatie delen met vrienden en familie

Google heeft een acht jaar oude functie weer teruggebracht naar de Maps-app. Het is weer mogelijk voor gebruikers om hun locatie te delen met vrienden en contacten. Dat gebeurt in realtime, dus zo kunnen gebruikers aan hun contacten laten zien dat ze nog op weg zijn en hoe laat ze ongeveer aankomen.

In 2009, toen smartphones nog maar net gewoon begonnen te worden introduceerde Google voor het eerst een soortgelijke functie, met de naam Latitude. Dat was een helemaal op zichzelf staande app, die volgens Google gebruikers toestond “je locatie te delen met je vrienden en hun locatie te zien als ze ervoor kiezen die met jou te delen”.

Destijds was er flink wat kritiek op de functie, vooral privacyzorgen. Zo publiceerde een Europese privacywaakhond, Privacy International, een rapport waarin het stelde dat sommige gebruikers zich er niet van bewust waren dat de functie bestond en ingeschakeld was, waardoor ze onopgemerkt gevolgd konden worden. Het leidde ertoe dat Google de functie stilletjes om zeep hielp.

De afgelopen jaren is de wereld echter flink veranderd. Het is nu geaccepteerd om continu de locatie te delen. Mobiele telefoons, fitnesstrackers en andere wearables houden non-stop de locatie van hun gebruikers bij. En dat is nu geaccepteerder voor gebruikers. Wellicht dat Google om die reden vond dat het tijd was om de functie weer opnieuw te introduceren.

De nieuwe functie bevindt zich volgens Business Insider in het menu van de Maps-app. Daarin kunnen gebruikers ook meteen hun route plannen en zelfs die delen met vrienden en contacten. Op die manier krijgen die ook een actuele geschatte aankomsttijd. Wanneer de functie precies beschikbaar wordt gemaakt is niet zeker, maar Google laat weten dat dit “binnenkort” het geval zal zijn.