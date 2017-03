Chinese rechter: Apple maakt toch geen inbreuk op patenten

Mobile

Een rechtbank in Peking heeft besloten dat Apple’s iPhone 6 en 6 Plus geen inbreuk heeft gemaakt op Chinese patenten. Apple kreeg vorig jaar te horen dat het de verkoop van die apparaten moest staken in Peking, wegens inbreuk op de patenten van het bedrijf Baili.

In juni vorig jaar bepaalde het Chinees patentbureau in Peking dat Apple de verkoop van zijn iPhone 6 en 6 Plus (review) moest staken. Dat kwam omdat het bedrijf de ontwerpen van de Baili 100C gestolen zou hebben. Apple was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter, waar het de zaak nu gewonnen heeft.

De rechtbank heeft nu volgens de People’s Court Daily besloten dat “de beslissing van het bureau” niet geldt. “De rechtbank erkent dat Apple […] geen inbreuk heeft gemaakt op de ontwerppatenten van het bedrijf Shenzhen Baili.” Daarom mag Apple gewoon doorgaan met de verkoop van de iPhone 6 en 6 Plus in China, iets dat het overigens niet stopzette omdat deze rechtszaak nog diende.

Apple zou volgens Baili de “afgeronde hoeken en gebogen randen” gekopieerd hebben. De Chinese patentrechter vindt echter dat er geen sprake is van inbreuk op de patenten. Het zal een flinke klap zijn voor Baili, dat inmiddels nauwelijks nog smartphones verkoopt. Voor Apple is het juist een mooie overwinning.

Het bedrijf had de afgelopen tijd met meerdere tegenslagen te maken in China. Daar kreeg het bijvoorbeeld geen patent toegewezen op de iPhone-merknaam. Ook moesten de iBooks Store en iTunes Movie gesloten worden in China.