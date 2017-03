NASA gebruikt mixed reality om astronauten te trainen

Apps & Software

De NASA heeft altijd gebruik gemaakt van digitale technologie om het makkelijker te maken om astronauten te trainen. Nu heeft het Amerikaanse ruimteagentschap bekendgemaakt dat samenwerkt met Epic Games en zijn Unreal Engine gebruikt, om een mixed reality International Space Station simulator te bouwen.

Om een gekwalificeerd NASA-astronaut te worden, ondergaan kandidaten twee jaar aan intensieve trainingen, lessen en simulaties. Die moeten hen erop voorbereiden in de gewichtsloze omgeving van de ruimte te werken. Op dit moment trainen kandidaat-astronauten bijvoorbeeld in een gigantisch zwembad, met 23,5 miljoen liter water, om te leren in gewichtsloze toestand reparaties uit te voeren. Ook zijn er complete faciliteiten gebouwd waarin getraind kan worden in delen van het ISS.

Echter hebben die fysieke faciliteiten beperkte mogelijkheden. Het probleem is dat de omgevingen niet honderd procent overtuigen en de werkelijkheid niet kunnen matchen. Mixed reality als toevoeging is volgens de NASA dan ook ideaal om specifiekere vaardigheden te kunnen trainen in een overtuigendere omgeving.

In een video die de NASA en Unreal Engine hebben vrijgegeven, is te zien hoe astronauten binnen het systeem uiteenlopende elementen en instrumenten aan boord van het ISS leren gebruiken. Het systeem kan ook gekoppeld worden aan wat de “active response gravity offload system” is gedoopt. Dat is een robotkraan, die een kandidaat-astronaut het gevoel geeft in een specifieke zwaartekrachtsomgeving te werken. NASA wil de techniek in de toekomst ook gebruiken voor het ontwerpen van nieuwe leefomgevingen.