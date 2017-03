Brussel mogelijk de eerste Europese 5G-stad

Business

Het lijkt erop dat Brussel de eerste Europese stad met een werkend 5G-netwerk wordt. Toezichthouder BIPT heeft de gebruiksrechten van B2B-operator Broadband Belgium in de voor de invoering van 5G belangrijke 3,5 GHz-frequentieband met vijf jaar verlengd, tot 25 april 2024. Dat kan helpen het netwerk snel uit te rollen.

Broadband Belgium is leverancier van draadloze en snelle breedbanddiensten. Dat nam op 31 maart 2016 de rechten op de frequentieband over van b.lite en Mac Telecom en wil op zeer korte termijn een nieuw draadloos netwerk opzetten in België. Het bedrijf wil daarbij apparatuur gebruiken die geschikt is voor 5G, zodat de nieuwe technologie zodra deze beschikbaar is voor de markt, ook meteen in gebruik genomen kan worden.

De gedachte van Broadband Belgium is om de technologie eerst in Brussel te implementeren en daarna in andere grote Belgische steden. Vicepremier en minister van Telecom, Alexander De Croo, stelt tegenover De Morgen er erg tevreden mee te zijn. “Er zijn te weinig spelers die telecomproducten voor bedrijven aanbieden,” vertelde hij.

Het lijkt erop dat Broadband Belgium de rechten onder bepaalde voorwaarden gekregen heeft. De afspraak is dat de gebruiksrechten niet onbenut blijven. Het BIPT heeft laten weten er in het bijzonder op toe te zullen zien, dat de gebruiksrechten niet onbenut blijven. De gedachte is om snel andere aanbieders ook toegang te geven tot de 3,4-3,8 GHz-frequentieband in België. Die rechten zouden moeten gelden tot 2040.