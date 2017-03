Alle specificaties en details rond Galaxy S8 uitgelekt

Business

Samsung presenteert over twee dagen officieel de Samsung Galaxy S8, maar heel veel geheimen zal die presentatie niet meer kennen. De Duitse collega’s van WinFuture hebben alle specificaties en bijzonderheden gemeld in hun laatste artikel. Daarmee lijken de Koreanen geen verrassingen meer in huis te hebben, al weet je het natuurlijk nooit.

Wat we inmiddels vrijwel zeker kunnen stellen is dat de Galaxy S8 in twee versies op de markt komt, de Galaxy S8 en de Galaxy S8 Plus. Beide versies zijn qua ontwerp en prestaties identiek, al beschikt de Plus-versie over een groter scherm. De schermformaten van de toestellen zijn naar verluidt 5,8 en 6,2 inch. Dat is behoorlijk fors, maar doordat Samsung een nieuwe schermverhouding zou hanteren van 18,5:9 en de vingerafdrukscanner naar de achterkant heeft verplaatst, zijn de bezels boven en onder het scherm minimaal geworden. We vermoeden dat het toestel qua formaat niet veel groter zal zijn dan de huidige Galaxy S7-modellen.

Doordat de schermverhouding op de schop is gegaan van 16:9 naar 18,5:9 is de schermresolutie ook anders geworden. De basis gaat nog steeds uit van QHD, maar dan met wat meer pixels in de hoogte. De nieuwe schermresolutie is volgens alle geruchten 2960 x 1440 pixels. Daarmee heeft Samsung het scherm nog wat verder uitgerekt dan bijvoorbeeld LG heeft gedaan met de LG G6.

Waar sommige smartphonefabrikanten, Huawei, ervoor kiezen de vingerafdrukscanner naar de voorkant te verplaatsen, bewandeld Samsung de omgekeerde weg. De Zuid-Koreaanse fabrikant zet de vingerafdrukscanner op de achterkant. Om dit te compenseren is een irisscanner opgenomen waardoor je het toestel kan ontgrendelen met je ogen. Deze feature zat ook op de Galaxy Note 7, maar heeft uiteindelijk weinig bekendheid genoten doordat het toestel uit de handel is genomen.

Samsung zou verder opnieuw gekozen hebben voor een enkele camera, een camera met een 12 megapixels sensor en een F/1.7 diafragma, waarmee ook prachtige foto’s zijn te maken in een donkere omgeving. Verder zou Samsung naar verluidt laserautofocus en optische beeld stabilisatie hebben toegepast. Het afgelopen jaar wist Samsung ook al hoge ogen te gooien met de enkele camera in de Galaxy S7 (review).

Volgens WinFuture zal Samsung aan de binnenkant van het toestel gebruikmaken van twee verschillende chipsets. In Europa verschijnt de Galaxy s7 met een eigen Exynos 8895 chip, dit is een octacore processor met vier krachtige rekenkeren op 2,5GHz en vier energiezuinige kernen op 1,7 Ghz. Buiten Europa gebruikt Samsung de Snapdragon 835-chipset van Qualcomm. Wat het verschil is qua prestaties tussen deze chips is op voorhand niet te zeggen, maar de verschillen zijn waarschijnlijk klein. Verder beschikt het toestel waarschijnlijk over 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagcapaciteit.

Samsung heeft verder naar verluidt gekozen voor stereo speakers en ook gewoon voor een koptelefoon-aansluiting. Aan de onderkant van het toestel is nu ook een USB Type C-aansluiting te vinden, deze ontbrak vorig jaar nog op de Galaxy S7. Het toestel zou verder opnieuw water- en stofdicht zijn met een IP68-certificering.

Het toestel komt volgens de laatste berichten beschikbaar in de kleuren; blauw, grijs, zilver en zwart. De Galaxy S8 krijgt in Duitsland en waarschijnlijk ook in Nederland een adviesprijs van 799 euro en de Galaxy S8 Plus van 899 euro.

De afgelopen weken zijn er al enorm veel foto’s en specificaties uitgelekt er was zelfs bewegend beeld van een Galaxy S8 te bewonderen. Daarmee draait de geruchtenmolen rond het nieuwe vlaggenschip van Samsung al enige weken op volle toeren. De afgelopen jaren was het soms moeilijk om te achterhalen of een gerucht waar was of niet, dit jaar was het extreem makkelijk. Samsung heeft bijzonder weinig moeite gedaan om de details binnenshuis te houden, althans dat vermoeden wij gezien de hoeveelheid geruchten.