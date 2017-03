‘Productie razendsnelle iPhone 8 A11-chip in april van start’

Mobile

Apple zou binnen afzienbare tijd van start willen gaan met de productie van de A11-chip. In april schijnt Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) te beginnen met de massaproductie ervan, om nog voor juli 50 miljoen exemplaren te leveren. Die zouden ingebouwd moeten worden in de nieuwste iPhones.

Dit meldt DigiTimes op basis van het Chinese Economic Daily News. Daarin wordt over de chips geschreven dat ze een transistorafstand van slechts 10 nanometer krijgen. Daardoor kunnen er meer transistoren ingebouwd worden, die een hogere kloksnelheid mogelijk maken. De chips zouden een stuk sneller moeten zijn dan de A10, de vorige generatie chips.

Het is nog niet zeker welke productietechniek TSMC gebruikt voor het maken van de A11-chips. Het zou kunnen dat men kiest voor de Fusion-technologie, waarbij verschillende typen kernen gebruikt worden. De iPhone zou dan enkel de meest krachtige kernen aanspreken op het moment dat die nodig zijn, zodat er over het algemeen minder van de accu gevraagd wordt.

iPhone 8

De chips zouden vooral bedoeld zijn voor gebruik in de iPhone 8. Daarover stellen analisten van Barclays volgens MacRumors dat die telefoon gewoon vanaf september verkrijgbaar is, maar dan in kleine hoeveelheden. Het zou pas enige tijd daarna zijn, dat het speciale toestel ter viering van de tiende verjaardag van de iPhone in grotere oplage te koop is. Wellicht is dat vanaf november, zoals uit sommige geruchten bleek.

De iPhone 8 zou qua ontwerp een hommage aan de oorspronkelijke iPhone zijn. Apple kiest naar het schijnt voor een toestel met glazen achterkant, inclusief afgeronde hoeken. Het apparaat krijgt verder een OLED-scherm en erg smalle schermranden.