Nieuw bedrijf Elon Musk (Tesla, SpaceX) koppelt AI aan menselijk brein

Elon Musk, oprichter van onder andere Tesla en SpaceX, heeft een grote investering gedaan in het net opgerichte bedrijf Neuralink. Via een nieuwe techniek zouden zij de hersenen van een persoon kunnen koppelen aan een computer, om zo het gebruik van smartphones en VR-brillen overbodig te maken. Volgens Musk zouden deze technieken namelijk niet snel genoeg werken.

The Wall Street Journal heeft dit vernomen via Max Hodak, die mede-oprichter is van dit bedrijf en de investering van Musk heeft bevestigd. Hij zou al vanaf het begin betrokken zijn geweest, wat ook zijn uitingen op sociale media en in de pers over kunstmatige intelligentie in combinatie met het brein verklaart. Een half jaar geleden liet hij zich voor het eerst positief uit over de mogelijkheden van een zogeheten ‘Neural Lace’, die in het brein van een persoon geplaatst kan worden. Vervolgens kan er via neurosignalen informatie van en naar de hersenen gestuurd worden.

In Silicon Valley is de ontwikkeling van dit soort technologieën al enkele jaren gaande, zo begon Braintree medeoprichter Brian Johnson ooit met $100 miljoen aan eigen geld de startup Kernel. Door middel van een chip die in het menselijk brein geplaatst wordt kunnen zij via elektrische signalen de gevolgen van neurotische stoornissen, zoals de ziekte van Parkinson, beperken. Uiteindelijk proberen zij via hun eigen technologie onze hersenen sneller en efficiënter te maken. En met succes, in 2013 wist Johnson Kernel voor $800 miljoen te verkopen aan PayPal.

Voor Musk is dit niet de eerste investering in exponentiële technologie. Nadat hij in 1999 zijn eerste startup Zip2 voor ongeveer $300 miljoen wist te verkopen aan Compaq, heeft hij al bijna tien bedrijven opgezet. Zo probeert hij met SpaceX de maan te koloniseren en wil Musk met het samenvoegen van Tesla en SolarCity de wereld volledig laten draaien op zonne-energie, bijvoorbeeld door een nieuw soort zonnepaneel te introduceren.