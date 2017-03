IKEA duikt in de markt van Smart Home producten

Consumer

Afgelopen jaar introduceerde IKEA al bureau’s met geïntegreerde draadloze opladers en nu breidt het bedrijf nog verder uit in de markt van Smart Home producten. Onder de naam TRÅDFRI (Zweeds voor ‘draadloos’) brengt het concern een set van slimme lampen uit, die gebruikmaken van dezelfde techniek als de Philips Hue productlijn.

De TRÅDFRI-ledlampen zijn in iedere bestaande fitting te plaatsen en communiceren met elkaar via ingebouwde ZigBee radio’s. Het basisstation moet aangesloten worden op een router of een andere ethernetpoort en verbindt vervolgens alle lampen in je woning. Deze zijn dan te bedienen via de bijgeleverde app op je smartphone of met de speciale afstandsbediening. Het is mogelijk om de lampen in drie standen te dimmen (2200K, 2700K, en 4000K), aan en uit te zetten op specifieke tijdstippen of te koppelen aan een bewegingssensor. Volgens IKEA zouden de lampen minimaal 25.000 uur moeten meegaan en je kun je tot tien verschillende lichtbronnen bedienen met één afstandsbediening.

Opvallend is dat het starterspakket – bestaande uit een basisstation, twee standaard ledlampen en een afstandsbediening – met €85 iets duurder is dan een vergelijkbaar pakket van Philips Hue. Als we IKEA moeten geloven zouden zij dit compenseren door een groter gebruiksgemak te bieden en kunnen we in de toekomst meerdere Smart Home apparaten van het concern aan elkaar koppelen. Naast ledlampen geschikt voor een standaard fitting, komen er ook ledpanelen en verlichte kastdeuren voor BESTÅ opbergkasten en METOD keukens in het assortiment.

De slimme lampen worden al sinds oktober 2016 verkocht bij IKEA’s in Zweden, België, Italië en Tsjechië. In Nederland en de rest van Europa wordt de nieuwe productlijn vanaf april aangeboden, waarna spoedig meer slimme apparaten voor thuis zullen volgen. In onderstaand filmpje kun je alvast een kleine demonstratie van de TRÅDFRI-ledlampen zien.