Unisys komt met virtueel kenniscentrum voor Artificial Intelligence

Als bedrijf is het niet vanzelfsprekend om in de toch wel behoorlijk complexe AI-markt te stappen. Deze markt is in potentie enorm, wat het niet eenvoudig maakt om er met een duidelijk idee in te stappen. Hoe kom je bijvoorbeeld aan de benodigde kennis en achtergrondinformatie om op een goede manier om te gaan met geavanceerde data analytics? Unisys heeft nu aangekondigd met een virtueel kenniscentrum te komen waar je gratis toegang krijgt tot hulpmiddelen om de benodigde kennis en expertise op te doen. Het bedrijf noemt dit kenniscentrum het Artificial Intelligence Center of Excellence.

Vanaf mei dit jaar kun je als gebruiker bij het Artificial Intelligence Center of Excellence terecht voor de volgende zaken:

Machine learning: als gebruiker kun je in het kenniscentrum aan de slag met het bouwen van voorspellende modellen. Je krijgt hierbij hulp in de vorm van instructies van experts en algoritmen voor machine learning. Unisys heeft zelf een bank als voorbeeld, die met behulp van deze hulpmiddelen een model kan bouwen om creditcardfraude te voorspellen en te voorkomen. Een luchtvaartmaatschappij kan betere inschattingen maken over mensenstromen en het optimaliseren van overstaptijden. Cognitive computing: je kunt in het Artificial Intelligence Center of Excellence gebruikmaken van chatbots en computergestuurde assistenten, om op deze manier eindgebruikers te kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld bij de helpdesk. Cyber analytics: het Center of Excellence geeft je ook toegang tot hulpmiddelen om bedreigingen op het gebied van de cyber security te kunnen voorspellen. Bij het analyseren van gegevens kan ongewoon en afwijkend gebruikersgedrag worden gedetecteerd. Internet of Things analytics: de software die wordt gebruikt bij het Center of Excellence is locatiebewust, wat je als gebruiker moet helpen om de enorme hoeveelheden data die worden geproduceerd door IoT-apparaten beter te overzien en analyseren.

Over het waarom voor het Artificial Intelligence Center of Excellence, zegt Dr. Rod Fontecilla van Unisys het volgende:

“We willen gebruikers laten zien hoe kunstmatige intelligentie hen kan helpen en geven daarom toegang tot onze unieke oplossingen en expertise, zodat hun organisaties ook in de toekomst competitief kunnen zijn.“

