Sennheiser SP 220 speakerphone voor conferencing omgevingen aangekondigd

Hardware

Vergader je niet altijd op dezelfde locatie en met hetzelfde aantal mensen, dan is een vaste communicatieopstelling in een vaste ruimte niet de meest voor de hand liggende oplossing. Je zoekt dan een wat flexiber oplossing. Voor dit gebruiksdoel heeft Sennheiser de SP 220 UC ontwikkeld, waar je volgens de fabrikant vrijwel overal een conference call mee op kunt zetten.

De SP 220 UC speakerphone bestaat uit twee speakers, die middels een kabel met elkaar verbonden zijn. Je hoeft overigens niet beide speakers te gebruiken. Als je met slechts enkele collega’s aan tafel zit bij een call, kun je een speaker gebruiken, worden het er meer (tot maximaal 12), dan kun je de tweede speaker ook aansluiten. Je kunt de SP 220 UC overigens aansluiten op een pc (Windows en Mac), maar ook op een smartphone of tablet. Er is namelijk voorzien in een usb-aansluiting, maar ook eentje voor een 3,5mm-jack. De twee onderdelen van de SP 220 UC kunnen overigens afzonderlijk van elkaar gebruikt worden.

De ‘UC’ in de naam van deze speakerphone staat voor Unified Communications. Op zichzelf is het niet altijd meteen helemaal duidelijk wat met die term bedoeld wordt, maar het is wel duidelijk dat hij slaat op de samenwerking tussen producten en diensten van verschillende partijen. Het is dan ook niet zo vreemd dat de SP 220 UC is geoptimaliseerd voor gebruik met alle grote UC-merken zoals Cisco en Avaya, maar ook alle bekende softphone-oplossingen (bijvoorbeeld Skype for Business) worden ondersteund.

Sennheiser heeft ook nog de nodige optimalisaties aan de geluidskwaliteit doorgevoerd. Sennheiser Voice Clarity moet zoals de naam al aangeeft zorgen voor zo helder mogelijk klinkende stemmen. Echo’s worden er volgens de specificaties eveneens uitgefilterd en er is voorzien in dual-talk. Dat laatste houdt in dat de audio full-duplex is en je dus aan beide kanten tegelijk kunt praten. Het gebruik van twee speakerphones heeft verder als voordeel dat je er ook muziek op af kunt spelen in stereo.

De Sennheiser SP 220 UC heeft een standby-tijd van 30 uur en een spreektijd van 20 uur. Hij is vanaf 14 april 2017 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 499 euro, exclusief BTW.