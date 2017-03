Samsung brengt Galaxy Note 7 terug op de markt

Business

De Samsung Galaxy Note 7 was een goede smartphone, die helaas problemen had met zijn accu. Precies die problemen zorgden ervoor dat de toestellen wegens brandgevaar allemaal teruggeroepen moesten worden. Omdat het verspilling zou zijn om alle apparaten compleet weg te gooien, heeft Samsung besloten ze opnieuw op de markt te brengen.

Het bedrijf heeft laten weten dat het een aangepaste variant van de Note 7 zo snel mogelijk op de markt wil brengen. Het is de bedoeling om ze als ‘refurbished’ smartphones uit te brengen. Indien dit niet mogelijk is, haalt Samsung alle bruikbare elementen uit de toestellen, om die voor andere modellen te hergebruiken.

Op die manier geeft Samsung gehoor aan de eisen van onder meer Greenpeace, dat het bedrijf verzocht om de 4,3 miljoen teruggeroepen apparaten zo milieuvriendelijk te verwerken. “Het doel van het introduceren van refurbished apparaten is echt alleen om de impact op het milieu te verkleinen,” stelt Samsung tegenover The Verge. “De productdetails, waaronder de naam, technische specificaties en prijs zullen allemaal bekendgemaakt worden zodra de smartphones beschikbaar zijn. De refurbished Galaxy Note 7 toestellen worden niet verkocht of verhuurd in de Verenigde Staten.”

Naar welke landen de toestellen wel komen is niet bekend, maar wellicht zijn het landen met opkomende economieën. Daar zoeken consumenten wel de nieuwste toestellen, maar kunnen ze vaak niet het premium prijskaartje betalen. Samsung zou hier handig op in kunnen spelen door de Note 7 goedkoper en met bijvoorbeeld een kleinere accu op de markt te brengen.