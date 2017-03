Chinese internetbedrijf Tencent nu vijfde grootste aandeelhouder Tesla

Business

Tencent Holdings heeft 1,78 miljard dollar betaald voor een vijf procent aandeel in Tesla. Daarmee speelt het in op de recente berichtgeving van Tesla, dat stelde 1 miljard dollar nodig te hebben om de klappen van de uitbreiding voor de productie van de Model 3 op te kunnen vangen.

Tesla liet toen weten op zoek te zijn naar dat geld om “enige risico’s gepaard gaande met de snelle opschaling van ons bedrijf door de lancering van de Model 3” op te vangen. CEO Elon Musk, die zelf 25 miljoen dollar aan aandelen wilde kopen, liet weten dat de lancering van de nieuwe auto de financiën van Tesla “dicht naar de rand van de afgerond” zouden brengen.

Dat komt door de grote investeringen die nodig zijn om de goedkope, 35.000 dollar kostende auto, massaal te kunnen produceren. Zo moet het bedrijf maar liefst vijf Gigafactories bouwen om genoeg accu’s te kunnen produceren voor de auto’s. Dat soort investeringen verdienen zichzelf uiteindelijk terug, maar zijn wel erg groot voor een bedrijf als Tesla.

Met de extra investering heeft Tencent nu 8,17 miljoen aandelen van Tesla in handen en is het de vijfde grootste aandeelhouder van het bedrijf. Voor Tesla zal dat niet heel erg zijn, want Tencent is een Chinees internetbedrijf. De hoop is dat Tesla zich hiermee makkelijker op de Chinese markt kan bewegen. Dat ging tot dusverre niet heel eenvoudig. De omzet die Tesla uit China haalt is met 1 miljard dollar volgens zakenkrant Bloomberg slechts een kwart van de Amerikaanse omzet van het bedrijf.