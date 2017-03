Microsoft lanceert Creators Update voor Windows 10 op 11 april

Apps & Software

Windows 10-gebruikers hoeven niet meer lang te wachten voordat ze de Creators Update kunnen installeren. Microsoft heeft vandaag bekend gemaakt op 11 april te beginnen met de uitrol van het vernieuwde systeem. Niet iedereen krijgt de update meteen, Microsoft heeft namelijk gekozen voor de gebruikelijke stapsgewijze uitrol.

Die uitrol vindt allereerst plaats naar desktopgebruikers van Windows 10. Daarna komt de Creators Update naar laptops en mobiele apparaten. Voor insiders zal deze weinig verrassingen bieden en het zal vermoedelijk snel mogelijk zijn voor kenners om de update al voordat Microsoft met de uitrol begint te downloaden.

Gisteren was er nog een tool waarmee iso-bestanden gedownload konden worden. Daarmee konden gebruikers de Creators Update installeren. Op dit moment is die optie niet meer beschikbaar, maar wellicht komt hij er snel weer. De buildversie die online stond had het nummer 15.063 en naar het schijnt was dat ook de versie die naar Windows 10-gebruikers wereldwijd komt.

Creators Update

Met de update pakt Microsoft niet alleen kleine frustraties van gebruikers aan, ook komen er allerhande nieuwe features naar Windows 10. Zo zal er een blauwlichtfilter komen, speciaal voor gebruikers die hun apparaat ook laat op de avond gebruiken. Gebruikers kunnen verder meer doen met digitale assistent Cortana en een picture-in-picture modus.

Ook krijgen gebruikers meer controle over wanneer updates van Windows 10 geïnstalleerd worden. Waar het systeem zichzelf voorheen op een gegeven moment uitschakelde en begon te updaten, moet de gebruiker daar nu expliciet toestemming voor geven. Dat gaat middels een speciale notificatie. Niet alleen daar komt een nieuwe notificatie voor, Windows 10 bevat straks ook een opgeruimder startmenu en notificatiescherm.

Verder vormt de Creators Update van Windows 10 een belangrijke stap richting 3D. Microsoft voegt aan de nieuwe versie van het besturingssysteem ook een 3D-versie van Paint toe. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om lagen toe te voegen in Paint en er komen extra mogelijkheden voor gebruikers met een stylus.

Toekomst

Microsoft kijkt natuurlijk ook al vooruit. Afgelopen februari gaf het bedrijf een eerste blik vrij die de nieuwe ontwerptaal onthulde. Die nieuwe taal moet voor een gestroomlijnder besturingssysteem zorgen, waarbij alle soorten producten gelieerd aan Windows eenzelfde uiterlijk hebben. Wanneer die update er precies komt is niet bekend, al zal dat blijkens een recent bericht vermoedelijk in de herfst zijn.