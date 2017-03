Google stelt zijn codebases beschikbaar voor ontwikkelaars

Apps & Software

Google heeft interne documentatie gepubliceerd die uitlegt hoe het zijn interne technologie open-source beschikbaar maakt. Daarnaast komt Google met een nieuwe website waar 2000 open-source projecten openbaar zijn gemaakt. De nieuwe Google Open Source website richt zich op het maken van betere technologie door het open-source principe te promoten. Google heeft zich naar eigen zeggen altijd al als ambassadeur van open technologieën gezien en gelooft in samenwerkingen, zodat problemen sneller opgelost kunnen worden.

“Bij Google hebben we altijd open source gebruikt om te innoveren. We willen iets terug geven, we vinden het fijn om deel uit te maken van de community ”, schrijft Google op zijn website. “We lanceren vaak code om de industrie een zetje te geven of we delen ‘best practices’ die we hebben ontwikkeld. Maar soms, is het gewoon leuke en interessante code”.

Meer dan 2000 projecten kunnen gratis onderzocht worden op de website. Deze projecten bevatten enorme repositories die zeer interessant zijn voor ontwikkelaars. Veel van deze repositories konden al op GitHub gevonden worden, andere zoals repositories voor Android en Chromium werden ondersteund op Google’s servers. Google Open Source geeft ontwikkelaars een eenvoudig te gebruiken centrale plek om alle projecten te bekijken die beschikbaar zijn onder de Creative Commons license. Het gangbare beleid van Google is om iets open-source en publiek te maken tenzij er een goede reden is om dit niet te doen. Veel andere grote bedrijven zoals Microsoft, Facebook en Twitter, zijn ook begonnen met het open-source maken van hun technologie. Zelfs Apple heeft een aantal van zijn eigen technologieën, waaronder de nieuwe programmeertaal Swift, open-source gemaakt.

Google’s eigen programmeertaal Go is een van de populairste open-source projecten op dit moment. Andere populaire technologieën zijn Kubernetes, een container management systeem, en het TensoFlow deep learning framework dat gebruikt wordt als onderdeel van Google’s diensten om Android, Gmail, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Search, speech recognition, Google Translate en YouTube te voorzien van informatie.