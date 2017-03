Python, Node.js en Rust zijn de meest geliefde programmeertalen van dit moment

Apps & Software

Bijna een derde van de huidige professionele software ontwikkelaars geeft aan dat hun vooropleiding geen rol speelde in hun carriere en Python, Node.js en Rust blijven groeien in populariteit volgens de meest recente Developer Survey die het technologieplatform Stack Overflow hield onder software ontwikkelaars. Het rapport is gebaseerd op de antwoorden van 64.000 developers afkomstig uit 213 verschillende landen. Het rapport is het meest uitgebreide onderzoek gehouden onder programmeurs en bevat alle aspecten van de ‘developer experience’.

De populariteit van Python en Node.js stijgt dit jaar en Rust is de meest geliefde programmeertaal onder ontwikkelaars voor het tweede jaar op rij. C, C# en Visual Basic glijden af naar beneden. Over Visual Basic gaf meer dan 88% van de ontwikkelaars aan de programmeertaal niet meer te willen gebruiken. Slechts 13,1% van de ontwikkelaars geeft aan actief op zoek te zijn naar een baan, terwijl 75,2% interesse heeft in meer informatie over nieuwe vacatures.

Meer dan de helft van de respondenten vindt het fijn om op afstand te werken; 64% van de ontwikkelaars werkt gemiddeld een dag in de maand op afstand en 11,1% werkt fulltime of bijna volledig op afstand. Iets meer dan de helft van de ontwikkelaars die werken in de overheidssector en non-profit organisaties vinden dat ze onderbetaald worden.

Een interessant gegeven is dat 32% van de huidige ontwikkelaars aangeeft dat hun vooropleiding niet veel invloed of helemaal geen invloed had op het succes in hun loopbaan. Dit is echter niet verrassend te noemen aangezien 90% van de ontwikkelaars aangeeft dat hun kennis autodidactisch is opgedaan. Jay Hanlon, de vice president van Stack Overflow, vertelt: “De enquête is een goed hulpmiddel voor iedere werkgever die inzicht wil verkrijgen wat een ontwikkelaar beweegt en motiveert bij het uitoefenen van hun vak”.