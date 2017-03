Tegelijk werken in Excel-bestanden binnenkort mogelijk op Windows desktops

Apps & Software

Zeker in teams waarin meerdere mensen aan hetzelfde project werken, komt het regelmatig voor dat je tegelijkertijd in een Excel-bestand moet zijn. Tot op heden kreeg je dan een melding te zien dat iemand anders het bestand open had staan. Tegelijkertijd in hetzelfde document werken was er niet bij. Dat gaat binnenkort veranderen, meldt Microsoft.

Vanaf Excel Build 8017.1000 wordt het namelijk mogelijk om tegelijkertijd in Excel-bestanden te werken. Behalve de meest recente build, moet er ook nog aan enkele andere voorwaarden voldaan worden wil je nu al gebruik kunnen maken van de nieuwe feature. Zo moet je een abonnement hebben op Office 365 hebben en moet je hebben gekozen voor het Fast Level van het Office Insider-programma. Uiteraard is het van belang voor alle partijen die ervan gebruik willen maken, om aan deze voorwaarden te voldoen. Let wel, het was al langer mogelijk om tegelijk aan een document te werken in Excel, maar niet vanaf een Windows desktop. Tot nu toe was het beperkt tot Excel Online of Excel op mobiele apparaten.

Een laatste vereiste om ‘co-authoring’ te gebruiken, is dat het bestand in de cloud is opgeslagen, meer bepaald op SharePoint Online, OneDrive of OneDrive for Business. Werk je als organisatie niet in de cloud maar wil je wel graag gebruikmaken van deze feature, dan zal je dus een van deze diensten moeten gaan afnemen.

AutoSave komt daarnaast ook naar Word, Excel en PowerPoint op desktops waarvandaan wordt gewerkt aan en in bestanden de hierboven genoemde cloudlocaties. Dit is een welkome toevoeging, want als je met meerdere mensen tegelijkertijd in hetzelfde document gaat werken, is het mogelijk dat er veel meer wijzigingen aangebracht worden in een relatief korte tijd. Om deze feature te kunnen gebruiken, moet je bestanden gebruiken met .xlsx, .xlsm of .xlsb als extensie.