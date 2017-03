Twaalf smart home fabrikanten stappen in Google Home

Consumer

Google’s nieuwe innovatie in de smart home lijkt een goede start te maken. Het bedrijf heeft bekendgemaakt dat nog eens twaalf smart home fabrikanten hebben besloten om de Google Home te gaan ondersteunen. Daarmee krijgt Google Home in één klap veel meer potentie.

Google bracht vorig jaar de Google Home op de markt, een smart home speaker waar je tegen kan praten om activiteiten in huis uit te voeren of apparaten te activeren. Met de Google Home gaat Google de concurrentie aan met bijvoorbeeld Amazon Echo. Inmiddels praten we al jaren over smart homes, maar de echte doorbraak moet nog komen, dat lijkt met deze speakers nu te gaan gebeuren.

Het grootste minpunt aan Google Home was de ondersteuning voor externe apparaten, ten tijden van de lancering ondersteunde Google Home alleen Nest, Philips Hue, Samsung Smartthing en IFTTT. Vandaag zijn daar twaalf bedrijven bijgekomen, namelijk August, Lifx, Wink, Rachio, TP-Link, First Alert, Vivent, Best Buy Isignia, Frigidaire, Anova, Geeni en Logitech Harmony.

Daarmee is de hoeveelheid producten die worden ondersteund door Google Home ineens enorm toegenomen en heeft het platform veel meer potentie gekregen. Nu is het nog wachten tot Google Home ook in Nederland beschikbaar komt en ook de Nederlandse taal zal worden ondersteund.