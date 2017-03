Steeds meer bedrijven kiezen voor financiële software in de cloud

Apps & Software

Uit onderzoek van Computer Profile blijkt dat steeds meer bedrijven ervoor kiezen om hun financiële software te migreren naar de cloud, of over te stappen op een product dat cloud gebaseerd is. In het onderzoek werden 7000 IT-professionals geïnterviewd.

Het onderzoek van Computer Profile werd gehouden onder 7000 IT-professionals die werkzaam zijn in bedrijven met minimaal 50 werknemers. In deze bedrijven wordt steeds vaker gekozen voor cloudoplossingen voor hun financiële software. In 2014 maakte 35 procent van de bedrijven gebruik van een on premise oplossing, in de afgelopen jaren is dat gedaald tot 26 procent. Ook bedrijven die in 2014 hun financiële software hadden draaien op bijvoorbeeld het hoofdkantoor of op een andere vestiging kiezen nu vaker voor een andere oplossing. Het percentage is hier gedaald van 39 naar 27 procent.

De bedrijven kiezen nu vaker voor een cloud- of een hosted-oplossing. Bij een cloudoplossing wordt het softwarepakket gemigreerd naar een cloudomgeving, dit kan een managed cloud zijn maar ook een cloudomgeving die door de eigen IT-afdeling wordt beheerd. Bij een hosted-oplossing is er gekozen voor een online aanbieder van financiële software. Bijvoorbeeld Afas Online, Exact Online, Twinfield of een van de vele andere.

Financiële software

In het onderzoek is ook inzichtelijk gemaakt welke software-oplossingen er het meest gebruikt worden door de financiële afdelingen van de bedrijven. Op de eerste plek staat SAP met 38,3 procent, gevolgd door Exact met 9,3 procent en Microsoft met 7,8 procent. Daarna komen AFAS (4,9 procent), UNIT4 (4,9 procent) en Oracle (4,3 procent). Onder de bedrijven gebruikt 3,1 procent ook een eigen software-oplossing.

HR-software

Als er wordt gekeken naar HR-software, dan ziet de lijst er compleet anders uit op basis van het type bedrijf. Bij multinationals, echte enterprise-organisaties, bestaat de top drie uit SAP (60 procent), Microsoft (15 procent) en Oracle (14 procent). Bij publieke organisaties staat Raet bovenaan met 34 procent, gevolgd door AFAS (19 procent) en SAP (13 procent). Bij het middenbedrijf staat Exact samen met Microsoft op een gedeelde eerste plaats met 17 procent. Op de derde plaats staat ADP met 13 procent.