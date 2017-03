Microsoft krijgt patent voor opvouwbare smartphone

Business

Microsoft heeft patent gekregen op een opvouwbare Surface-telefoon. De smartphone bestaat uit een aantal losse panelen met gebogen randen. Die randen zouden ervoor moeten zorgen dat beelden op de losse schermen makkelijker aan elkaar gekoppeld worden door de gebruiker.

Een probleem van opvouwbare toestellen is namelijk dat het gebruiken van meerdere panelen de perceptie van gebruikers verandert. Informatie kan wel doorlopen op meerdere schermen, maar wordt door de schermranden afzonderlijk van elkaar waargenomen. De gebogen randen zouden dit volgens een patent dat MSPowerUser wist op te duiken moeten veranderen.

Toch is het de vraag wanneer Microsoft het patent opgevraagd heeft. Vermoedelijk is dat al enige tijd geleden, toen het bedrijf nog druk in de weer was met smartphones. Ondertussen heeft Microsoft zich niet meer zo sterk toegelegd op de hardwarekant van die markt, maar wel op software. De lancering van een Surface Phone is dan ook redelijk niet per se waarschijnlijk.

Tegelijk noemt zakenblad Forbes de mogelijke ontwikkeling van een Surface Phone wel waarschijnlijk. Het blad speculeert dat Microsoft geld investeert in nieuwe mobiele hardware, om uiteindelijk een soort showcase uit te kunnen brengen. Die moet laten zien wat er allemaal mogelijk is met het crossplatform Windows 10.

De afgelopen maanden heeft Microsoft vooral geld gestoken in de ontwikkeling van apps voor iOS en Android. Zo zijn Office en Outlook gratis beschikbaar voor die besturingssystemen en is sinds kort ook Cortana als digitale assistent bruikbaar binnen Android. Het zijn manieren voor Microsoft om meer gebruikers te werven op de ecosystemen van de twee grootste besturingssystemen op de mobiele markt.

Mocht Microsoft wel ooit besluiten om als aanvulling op onder meer de Surface Book en Surface Pro apparaten een smartphone te lanceren, zal het bedrijf waarschijnlijk voor een radicaal nieuw ontwerp kiezen. Een opvouwbaar scherm past binnen die mogelijkheid. Mocht het bedrijf de eerste willen zijn die hiermee komt, moet het snel zijn. Naar het schijnt komen zowel Samsung als LG in de tweede helft van dit jaar nog mer een dergelijk toestel.