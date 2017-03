‘Nieuwe iOS-versie niet beschikbaar voor iPhone 5, 5C en iPad 4’

Apps & Software

De nieuwe versie van Apple’s mobiele besturingssysteem iOS komt niet naar iPhones en iPads met een 32-bit processor. Daar wijst de nieuw vrijgegeven bètaversie van iOS 10.3.2 op. Deze versie kwam niet naar apparaten als de iPhone 5, 5C en de iPad 4. Dat zijn allemaal 32-bit apparaten, waar de nieuwere toestellen een 64-bit processor bevatten.

Mocht het nieuws kloppen, dan is dat een interessante ontwikkeling. Normaliter laat Apple ondersteuning voor oudere iOS-apparaten pas bij een compleet nieuwe versie vallen. Zo was iOS 10 niet beschikbaar voor onder meer de iPhone 4S en bijvoorbeeld de derde generatie iPad.

Dat Apple er nu voor kiest iOS 10.3.2 niet beschikbaar te maken voor de genoemde apparaten is zo bezien dus een nieuwe ontwikkeling. Tegelijk zat het wegvallen van ondersteuning voor onder meer de iPhone 5 er al langere tijd aan te komen. De ontwikkeling past ook binnen eerdere verhalen van onder meer Mashable.

Twee weken geleden was er het bericht dat met de nieuwe iOS-versie tienduizenden apps niet meer te gebruiken zouden zijn. Met iOS 11 zou Apple ontwikkelaars namelijk willen dwingen om hun apps ook beschikbaar te maken voor toestellen met een 64-bit processor. Verouderde apps worden mogelijk in de toekomst helemaal uit de App Store gehaald.

Ondertussen wordt overigens ook iOS 10.3 uitgerold, de nieuwste softwareversie voor iPhones, iPads en iPods voordat iOS 11 verwacht wordt. Grote veranderingen zijn er niet, al zijn er wel een aantal kleine verbeteringen. Zo kunnen gebruikers in het instellingenmenu nu meer informatie over hun Apple ID vinden. Ook wordt het weer nu weergegeven in Apple Maps en is er een Find my AirPods functie.