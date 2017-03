Shure Audio Institute Benelux organiseert op 30 mei Audio Networking-evenement

Business

Shure Audio Institute Benelux kondigt vandaag het Audio Networking-evenement aan. Op 30 mei zullen in samenwerking met QSight IT, Crestron en Cisco de raakvlakken tussen AV en IT worden behandeld.

De overlap en integratie tussen wat traditioneel als AV werd gezien en het bedrijfsnetwerk, wordt steeds groter volgens Shure. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Dit terwijl het succes van een vergadering voor een belangrijk deel afhangt van de communicatie tussen de deelnemers. Het beheer van AV-systemen in dit soort omgevingen vraagt dan ook steeds meer tijd, niet in het minst omdat er ook goed gekeken moet worden naar hoe een en ander past in de bestaande infrastructuur.

Om de uitdagingen die hiermee gepaard gaan in beeld te brengen en ook te kijken naar de oplossingen, heeft Shure dit evenement samen met haar partners op poten gezet. Samen kunnen ze een volgens Shure een beter totaalplaatje neerzetten en bedrijven met verschillende interesses en specialiteiten bij elkaar brengen. Zo ontwikkelt Shure de high-end microfoonoplossingen voor gebruik in onder andere vergaderruimtes, terwijl Crestron zich met name bezighoudt met het integreren van de verschillende componenten binnen deze omgeving. QSight IT richt zich in relatie tot het onderwerp van het evenement met name op de security-component van het verhaal, terwijl Cisco alles komt vertellen over de net aangekondigde Spark.

Audio Networking is gericht op AV-integrators, consultants en AV-professionals. Meer informatie zoals het programma en de sprekers kun je via deze link vinden. Je kunt je daar ook inschrijven voor het evenement. Audio Networking vindt zoals gezegd plaats op 30 mei. De locatie is Jaarbeurs MeetUp.