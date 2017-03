Mobiel dataverbruik stijgt in Nederland naar ruim 50 petabyte per kwartaal

Business

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vandaag de Telecommonitor over het derde kwartaal van 2016 vrijgegeven. Uit de cijfers blijkt dat het mobiel dataverbruik, mobiel telefoneren en het gebruik van glasvezel allemaal sterk toegenomen zijn.

Voor het eerst in de geschiedenis heeft het mobiele dataverbruik in Nederland de grens van 50 petabyte aan dataverbruik overschreden. Dat blijkt uit het kwartaalrapport van de ACM, dat hier (PDF) te lezen valt.

Mobiel dataverbruik

Uit de cijfers van de ACM blijkt dat Nederlanders in een kwartaal tijd 16 procent meer data zijn gaan gebruiken. Het mobiele dataverbruik op 3G en 4G is naar 50,6 miljard MB per kwartaal gegroeid, waarmee de grens van vijftig petabyte voor het eerst overschreden is. De verwachting van de ACM is dat deze trend door blijft zetten de komende tijd.

Nederlanders bellen meer

Het aantal verbruikte belminuten is in het derde kwartaal van 2016 ook flink gestegen. Er werden 10,7 miljard belminuten gebruikt, ten opzichte van 10,4 miljard een jaar eerder. De stijging is volgens de ACM volledig toe te schrijven aan toename op mobiel vlak, waar 10,5 procent meer belminuten gebruikt werden.

Tegelijk daalde het aantal gebruikte belminuten op de vaste telefoon juist. In het derde kwartaal van 2016 was dat 13 procent minder dan een kwartaal eerder. Vermoedelijk komt die beweging voort uit het feit dat steeds meer providers onbeperkt bellen toevoegen aan hun mobiele abonnementen. Daarmee valt de reden voor het hebben en gebruiken van een vaste telefoon weg.

Miljoen huishoudens met glasvezel

Tot slot is in het derde kwartaal van 2016 voor het eerst de grens van één miljoen huishoudens met glasvezelverbinding overschreden, voor de levering van telecomdiensten zoals internet, bellen en televisie. Daarmee zijn de abonnementen ook een stuk sneller geworden, want internetsnelheden bedragen met glasvezel maximaal 1000 Mbit/s.

Niet alle aanbieders hebben deze maximale snelheid in de aanbieding, en huishoudens kiezen ook lang niet altijd voor het snelst mogelijke abonnement. Volgens de ACM kiezen veruit de meeste consumenten voor een langzamer internetabonnement met een snelheid tussen de 30 en 100 Mbit/s.

Zakelijke klanten gaan overigens juist wel voor snellere verbindingen. Populair zijn breedbandsnelheden tot 100 Gbit/s, waarmee bedrijven eenvoudiger gebruik kunnen maken van clouddiensten. Het aantal glasvezelaansluitingen bij zakelijke klanten is gestegen van 75.000 naar 78.000.