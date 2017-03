Nieuwe geruchten rond iPhone 8 druisen in tegen oude verhalen

Mobile

Er zijn nieuwe details naar buiten gebracht rond de aanstaande iPhone 8. Apple zou met dat toestel het tienjarig bestaan van de iPhone-producten vieren en nieuwe functies willen introduceren. Een aantal specificaties waar geruchten over rondgingen, lijken op basis van de nieuwe informatie echter niet gerealiseerd te worden.

De speciale iPhone zou er volgens I Drop News anders uit zien dan tot nu toe uit geruchten naar voren gekomen is. De site zegt dat het een bron heeft die iemand kent bij Foxconn, waar de eerste prototypes van de iPhone 8 gemaakt worden. De geruchten komen naar het schijnt niet overeen met de prototypes die Apple op dit moment laat maken.

De bron stelt dat de OLED iPhone niet langer een glazen achterkant krijgt. De prototypes zouden in plaats daarvan allemaal een metalen achterkant hebben. Waarom precies is niet bekend, maar het zou ermee te maken hebben dat het glas op de achterkant van de proefmodellen te makkelijk kapot gaat. Een metalen achterkant is natuurlijk een stuk beter bestand tegen bijvoorbeeld valschade.

Verder stellen de bronnen van I Drop News dat de nieuwe iPhone 8 een vingerafdrukscanner krijgt op de achterkant. Die zal dus niet, zoals in sommige geruchten naar voren kwam, in het scherm op de voorkant geïntegreerd worden. Apple zou de technologie wel in ontwikkeling hebben, maar die was nog niet betrouwbaar genoeg om op de markt te brengen.

De gelekte informatie gaat tot slot ook in tegen het verhaal dat de iPhone 8 voorzien wordt van een gebogen OLED-scherm. Volgens de bronnen van de site introduceert Apple in plaats daarvan een edge-to-edge display, met lichte bolling. Het prototype zou verder ongeveer moeten lijken op onderstaand beeld.