Oculus-oprichter Palmer Luckey stapt op bij Facebook

Business

Drie jaar nadat Facebook startup Oculus kocht, is oprichter Palmer Luckey nu opgestapt. Hij was waarschijnlijk te controversieel geworden om nog bij het bedrijf te blijven. Of hij eruit gewerkt is door Facebook, of vrijwillig vertrekt, is niet bekend.

Facebook heeft in een verklaring over het vertrek van Luckey het volgende laten weten: “Palmer zal gemist worden. Zijn nalatenschap gaat verder dan Oculus. Zijn innovatieve geest hielp de moderne VR-revolutie in gang te zetten en heeft een industrie helpen opbouwen. We zijn blij met alles wat hij voor Oculus en VR gedaan heeft en wensen hem al het goede toe voor de toekomst.”

Meer details zijn er niet gegeven door Facebook, ook niet door Luckey zelf. Zijn vertrek heeft mogelijk te maken met zijn betrokkenheid bij een extreemrechtse beweging in de Verenigde Staten. De 24-jarige oprichter van Oculus schijnt flink wat geld gestoken te hebben in internettrollen die Donald Trump hielpen bij de Amerikaanse Presidentsverkiezingen. Die zouden onder meer nepinformatie verspreid hebben rond diens tegenkandidaat, Hillary Clinton.

Facebook zal het verlies van Luckey relatief eenvoudig op kunnen vangen. Recent huurde het sociale medium nog Hugo Barra in om leiding te geven aan de virtual reality zaken. Barra was eerder Android-topman bij Google en werkte langere tijd voor het Chinese Xiaomi. Naast Barra is er ook nog de medeoprichter van Luckey, Brendan Iribe, die gewoon bij Facebook blijft.

Voorlopig denkt Facebook geen winst te zullen maken met virtual reality. CEO Mark Zuckerberg vertelde vorige maand nog dat hij pas op de lange termijn verwacht hier winst mee te maken. “Ik zou onze investeerders willen vragen geduldig te blijven, want we investeren hier veel in en he zal ons voorlopig niets opleveren,” vertelde Zuckerberg toen.