Android Wear 2.0 wederom vertraagd door bugs

Google heeft Android Wear 2.0 wederom moeten uitstellen. Het is niet bepaald de eerste tegenslag waarmee het besturingssysteem van Google’s Android horloges mee te maken krijgt en gebruikers zullen nu nog even langer moeten wachten. Het probleem ligt volgens Google bij een niet eerder ontdekte bug.

Het bedrijf heeft laten weten dat het Android Wear 2.0 voor een deel gewoon uitrolt, maar niet helemaal. “We zijn begonnen met het uitrollen van de Android Wear 2.0 update naar Fossil Q Founder, Casio Smart Outdoor Watch WSD-F10 en Tag Heuer Connected,” aldus een van de woordvoerders van Google in een statement. “Voor andere apparaten, is de update uitgesteld wegens een bug die bij de laatste proeven ontdekt werd. We zullen de update uitrollen zodra het probleem opgelost is.”

Dat gezegd hebbende, moet ook opgemerkt worden dat er nog geen exacte releasedatum was vastgelegd voor Android Wear 2.0. Toen een aantal LG-smartwatches uitgebracht werden, liet Google weten dat de software “in de komende weken” ook naar andere apparaten zou komen. Maar wanneer had het niet precies laten weten. Het is zodoende niet zeker wanneer Android War 2.0 ook naar andere smartwatches komt.

Belangrijkste wijzigingen

In de nieuwe versie van Android Wear 2.0, komt er voornamelijk een vernieuwde interface. Het kleurenpalet is donkerder, waardoor er minder energie verbruikt wordt. Tegelijk moet het systeem makkelijker in gebruik worden; zo is het wisselen tussen de verschillende apps en wijzerplaten eenvoudiger gemaakt.

Nu hoeven gebruikers bijvoorbeeld enkel te swipen naar links of rechts, om te wisselen naar een ander scherm. Een verticale veeg toont de laatste nieuwe meldingen. Verder is Android Wear 2.0 minder afhankelijk van mobiele telefoons. Smartwatches die voorzien zijn van een Wifi-chip, kunnen nu gebruik maken van het internet. Daarom zou het niet meer per se nodig zijn om een smartphone in de buurt te hebben.