Google’s optimalisatie tool voor website A/B testing uit beta

Apps & Software

Google heeft de beta tag verwijderd van zijn optimalisatietools voor A/B website testing. Dit werd bekend tijdens de globale lancering. Optimize en Optimize 360 werden geïntroduceerd in 2015 toen een gelimiteerde beta werd gelanceerd onder een select aantal gebruikers. Optimize draait bovenop Google Analytics en laat ontwikkelaars zien welke versie van hun website het best wordt ontvangen op basis van een doel dat gezet is.

Google’s tools bevatten een simpele WYSIWYG editor waarmee je componenten kunt slepen, maar het is ook mogelijk om met HTML en Javascript gebruiken. Verder kun je gebruikmaken van multivariatie tests waarmee je twee of meerdere elementen op een pagina kan testen om te zien welke combinatie het beste resultaat geeft voor je site. Door de interactie tussen de elementen te analyseren helpt Optimize je de beste combinatie van elementen op je pagina te vinden.

Optimize 360 is de betaalde versie van de tool, maar Google heeft nog niet aangegeven hoeveel het kost. Een aantal rapporten spreken van 150.000 dollar per jaar. Gelukkig is de standaard versie van Optimize gratis en richt zich op kleinere bedrijven zonder dat budget voor A/B testing. In vergelijking met de betaalde versie kun je maar drie verschillende tests uitvoeren en alleen van deze drie tests de statistieken bekijken. Volgens Google hebben op dit moment 250.000 mensen toegang gevraagd tot Google Optimize sinds het in beta werd genomen vorig jaar. Het product is nu beschikbaar in meer dan 180 landen. Hier kun je meer informatie vinden over alle functionaliteiten van Optimize.