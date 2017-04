Apple heeft eigen grafische chip in ontwikkeling

Hardware

Apple heeft voor toekomstige modellen van de iPhone en iPad een eigen grafische chip in ontwikkeling. Om die reden stapt het af van de samenwerking met het Britse bedrijf Imagination Technologies. De aandelen van dat bedrijf zijn daarop direct flink in waarde gedaald.

Tegenover persbureau Reuters liet Imagination weten dat Apple het bedrijf “heeft ingelicht dat het zijn eigen grafische chips in ontwikkeling heeft en daarom binnen 15 maanden tot twee jaar geen gebruik meer wil maken van zijn chipontwerpen.” Daarmee valt voor het bedrijf ongeveer de helft van de totale omzet weg.

“Het grootste risico voor het zakelijk model van Imagination werd deze ochtend duidelijk,” zeggen analisten tegenover Reuters. “Het verlies van deze omzet zal grote invloed hebben op de financiën van het bedrijf.” Dat viel ook meteen te zien, want de aandelen zakten 65 procent in waarde door de aankondiging van Apple. Tegelijk laat Imagination weten met Apple in gesprek te zijn over verdere samenwerkingen.

Het bedrijf laat verder weten dat het zich niet kan voorstellen dat Apple een eigen grafische chip kan ontwikkelen voor zijn hardware, zonder inbreuk te maken op patenten van Imagination. Het zou dan ook potentieel voer zijn voor rechtszaken in de toekomst.

Imagination heeft het er al langer moeilijk mee om zich los te weken van Apple. Het heeft 50 procent van de high-end smartphonemarkt in handen en slechts 7 procent van het middensegment. Het probeert daar een marktaandeel te krijgen, maar is daar nog niet echt in geslaagd.

Gespeculeerd wordt dat Apple de zet heeft gemaakt om in onderhandeling te kunnen gaan met Imagination over de royaltykosten. Vorig jaar was Apple 60,7 miljoen pond kwijt aan royalty’s en licentiekosten en dit jaar verwacht Apple rond de 65 miljoen pond te moeten betalen.