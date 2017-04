Klanten VodafoneZiggo krijgen extra data en tv-zenders

Consumer

De samenvoeging van Vodafone Nederland en Ziggo en gaat extra’s opleveren voor de klanten. Consumenten die bij beide bedrijven klant zijn en die pakketten op hetzelfde adres geregistreerd hebben, worden deze maand hieromtrent benaderd. Het gaat om onder meer extra televisiezenders, meer data en een beveiligingspakket.

De acties gelden voor klanten van Vodafone en Ziggo. Een klant die bij Vodafone een Start, Smart, Scherp, Red of Black abonnement heeft, en op hetzelfde adres Ziggo digitale televisie en internet met een snelheid van minimaal 30 Mbps, heeft automatisch recht op de extra’s. Het aanbod geldt ook voor de zakelijke markt, waarbij Vodafone-klanten Red Pro, Biz Basic, Business Basic of Red Business moeten hebben.

Drie extra’s

Abonnementshouders krijgen drie extra’s: dubbele data, een extra tv-pakket en beveiliging. Wat de dubbele data betreft, geeft Vodafone standaard een dubbel zo grote databundel op alle Start, Smart, Scherp, Red en Black abonnementen die op het betreffende adres staan geregistreerd.

Klanten van de twee bedrijven krijgen ook een extra tv-pakket naar keuze. Het gaat daarbij om drie pakketten waaruit gekozen kan worden: Ziggo Movies & Series L (met o.a. HBO-series); Ziggo Sport Totaal (zes sportzenders) en Ziggo Kids (vijf zenders met series vooral voor kinderen). Tot slot is er nog een extra online beveiligingspakket. Het gaat daarbij om beveiliging voor maximaal 20 apparaten, in een pakket dat normaal gesproken 6,95 euro per maand kost.

Concurrentie

Klanten die in aanmerking komen voor de extra’s worden persoonlijk benaderd door de joint venture. De bedrijven noemen het non-stop en gaan daarmee de concurrentie aan met KPN. Dat heeft enige tijd geleden KPN Compleet in het leven geroepen, waarbij klanten voordelen krijgen voor het combineren van meerdere KPN-producten. Een mobiel abonnement en tv en internet gecombineerd zorgen voor extra tv-zenders en dubbel zoveel data.