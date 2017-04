Samsung investeert bijna 9 miljard dollar in OLED-productie

Business

Samsung Display heeft naar verluidt besloten miljarden extra te investeren in zijn OLED-productielijnen. Het bedrijf zou maar liefst 8,9 miljard dollar reserveren om de productie te verhogen. Ook zou Samsung met meerdere fabrikanten afspraken gemaakt hebben om hun LCD-productielijnen te vervangen door OLED.

De plannen van Samsung zijn uitgebreid en hebben betrekking op meerdere fabrieken. In eerste instantie steekt het bedrijf zo’n 2,68 miljard dollar in de uitbreiding van een fabriek die daarmee 30.000 eenheden per maand moet gaan produceren van de zesde generatie OLED-panelen. Dat zou in het vierde kwartaal van 2017 gerealiseerd moeten zijn.

Vervolgens steekt Samsung nog eens 2,68 tot 3,57 miljard dollar in de uitbreiding van een bestaande A3 OLED-productiefabriek. Die schermen worden vooral gebruikt voor vlaggenschipmodellen. Volgens kenners wordt de productiecapaciteit in die fabriek flink vergroot. Er zouden nu 30.000 tot 45.000 eenheden geproduceerd worden, een aantal dat naar 120.000 stuks moet. Tot slot investeert Samsung Display nog 894 miljoen dollar in zijn fabriek in Vietnam.

Samsung is wereldwijd de grootste fabrikant van OLED-schermen. Bijna 70 procent van alle OLED-smartphones heeft een scherm van Samsung. Verwacht wordt dat dit er nog veel meer worden, op het moment dat Apple zijn volgende vlaggenschip presenteert. Het gaat daarbij om de iPhone 8, die naar verluidt ook een OLED-paneel krijgt.

Verder is ook de mobiele tak van Samsung een voorname afnemer van de OLED-displays. De vorige maand gelanceerde Samsung Galaxy S8 en S8 Plus hebben beiden een Infinity OLED-scherm, met erg smalle schermranden. Chinese smartphonefabrikanten schijnen verder ook erg geïnteresseerd te zijn hierin, dus daar ligt nog meer marktpotentieel voor Samsung. Dat het bedrijf miljarden steekt in de verhoging van zijn productie, is dan ook niet meer dan logisch.