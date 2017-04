Android haalt Windows in als populairste besturingssysteem

Apps & Software

Voor het eerst in de geschiedenis is Microsoft Windows niet het meest populaire besturingssysteem. Google’s Android is nu voor het eerst populairder, meldt StatCounter op basis van analyses van het internetgebruik op desktop, laptop, tablet en smartphone.

De onderzoekstak van StatCounter stelt dat in maart voor het eerst het marktaandeel van Android groter was dan dat van Windows. 37,93 procent van het internetgebruik vond plaats binnen Android, tegenover 37,91 procent op Windows. Het verschil geldt overigens enkel in het voordeel van Android, als alle apparaten wereldwijd gecombineerd worden.

Kijk je bijvoorbeeld naar het internetgebruik via desktop- en laptop-computer, is Windows nog altijd verreweg het populairste. Op dat vlak had het een aandeel van 84 procent. “Windows heeft de desktopoorlog gewonnen, maar het slagveld is verplaatst,” aldus Aodhan Cullen, CEO van StatCounter. “Het zal moeilijk zijn voor Microsoft om een groter marktaandeel te winnen op mobiel vlak, maar de volgende paradigmaverandering zou het de kans kunnen geven om weer dominant te worden. Dat zou bijvoorbeeld in augmented reality, kunstmatige intelligentie, spraak of Continuum (een product dat de desktop en smartphone met een enkele Microsoft-telefoon moet vervangen) kunnen.”

Gekeken naar Europa en Noord-Amerika, is Microsoft Windows overigens nog altijd populairder dan Android. In Noord-Amerika had het een marktaandeel van 39,5 procent op alle platformen, gevolgd door iOS (25,7%) en Android (21,2%). Hetzelfde verhaal gaat op voor Europa, waar Windows (51,7%) een meer dan dubbel zo groot marktaandeel heeft dan Android (23,6%). In Azië heeft Android een groter aandeel, 52,5% ten opzichte van 29,2% voor Windows.

De groei van Android is bijzonder groot gezien de geschiedenis. Vijf jaar geleden had het besturingssysteem nog een aandeel van 2,4 procent wereldwijd. De groei zal vooral te danken zijn aan de explosieve toename van het aantal mobiele apparaten, een markt waarin Microsoft de boot bijna helemaal gemist heeft.