Azure meest populaire cloudplatform, maar zorgen over security blijven bestaan

Azure is het meest populaire cloudplatform. De nummer twee is AWS. De helft van de klanten die het platform van Microsoft gebruikt, heeft meer dan 100.000 medewerkers. Na Azure en AWS ronden Salesforce App Cloud, IBM Cloud en Google’s Cloud de top vijf af.

Dit blijkt uit een rapport van Sumo Logic en UBM, zoals gerapporteerd door CloudPro. Uit het onderzoek ontstaat het beeld dat bedrijven steeds meer van traditionele software af durven te stappen en ook de cloud overwegen te gebruiken. Twee derde van de bedrijven gebruikt nu SaaS, 41 procent IaaS en 39 procent PaaS.

“We zien dat bedrijven de omschakeling naar een digitale transformatie beginnen te maken. Software is een belangrijke factor voor innovatie en groei, waarmee men inspeelt op de veranderende vraag van de consument,” zegt Kalyan Ramanathan, vicepresident productmarketing van Sumo Logic. “Moderne toepassingen staan aan het hart van deze verandering. De onderzoeksgegevens laten zien dat managementtools de snelheid van andere veranderingen in zakelijke IT niet bij kunnen houden.”

Nieuwe organisatiemodellen spelen een grote rol in de ingebruikname van de cloud. Bedrijven spelen op een flexibelere markt in, en passen hun zakenmodellen daarop aan. Maar “waar cloudcomputers standaard worden in IT-organisaties, blijven zorgen over beveiliging en controleverlies bestaan,” zegt Amy Doherty, onderzoeksdirecteur van UBM Technology.

Meer dan de helft van de ondervraagden stelt dat, ondanks dat clouddiensten veiliger zijn dan ze waren, er nog veel verbetering te behalen valt. Iets meer dan een kwart (27%) van de respondenten laat weten dat ze zich zorgen maken om veiligheidsrisico’s van de cloud. Anderen maken zich zorgen over de migratie van apps en gegevens (15%), de mogelijkheid om de cloud en traditionele infrastructuur performance met elkaar te vergelijken (8%) en het managen van operaties en apps verbonden aan de cloud (7%).

“Een veilige, cloudgerichte en verenigende oplossing hebben kan bedrijven helpen te optimaliseren en met betere oplossingen voor problemen te komen, terwijl ze tegelijk zorgen voor een grotere beschikbaarheid en betere prestaties passend bij hun klanten,” stelt Ramanathan in conclusie.