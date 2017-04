Red Hat ziet omzet stijgen naar 590 miljoen euro

Business

De opbrengsten van Red Hat, een bedrijf wat zich bezig houdt met de ontwikkkeling, distributie en onderhoud van enterprise Linux systemen heeft een van zijn beste omzetten tot op heden gepresenteerd.

Het bedrijf maakte in het vierde kwartaal een groei door waarmee de kwartaalomzet met maar liefst 16 procent steeg. De omzet kwam uit op 590 miljoen euro. De jaarlijkse groei was zelfs nog beter, met 18 procent. “We eindigen dit jaar met een buitengewone prestatie,” zei Red Hat’s CEO Jim Whitehurst. “Het vierde kwartaal is ons 60ste opeenvolgende kwartaal met stijgende omzet, en we hebben grens van 2 miljard dollar overschreden in abonnee opbrengsten.”

Volgens Eric Shander, CFO van Red Hat, is het succes te danken aan het feit dat steeds meer bedrijven investeren in de cloud en daar hoort ook een professioneel besturingssysteem en onderhoud bij. De grootste groei van Red Hat zit in de app-ontwikkeling en opkomende technologische bedrijven, samen goed voor een omzet van 117 miljoen euro, een groeit van 40 procent in verhouding tot een jaar eerder.

“Wanneer klanten de digitale transformatie omarmen, wenden ze zich tot Red Hat als strategische partner voor oplossingen die hen kunnen helpen met het realiseren van de voordelen van deze initiatieven.” voegde Whitehurst toe.

“Ondernemingen en dienstverleners maken steeds vaker gebruik van hybride cloud-infastructuren en open source technologieën. Dit zorgt voor een groei en goede positionering voor Red Hat op lange termijn.”