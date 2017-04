Customer engagement-portfolio SAP uitgebreid met Revenue Cloud-oplossing

Business

SAP heeft haar aanbod van cloudoplossingen voor customer engagement en e-commerce uitgebreid met SAP Hybris Revenue Cloud. Dat heeft het aan de New York Stock Exchange genoteerde bedrijf bekendgemaakt tijdens de SAP Hybris LIVE: Digital Summit.

SAP Hybris Revenue Cloud gaat volgens de berichten verder dan het quote-to-cash-proces en biedt gebruikers nieuwe mogelijkheden, die allemaal binnen de cloud plaats vinden. Hieronder vallen opties als prijsbepaling, het configureren van bestelprocessen, het uitbrengen van offertes, orderbeheer en automatische facturatie voor abonnementen. Ook biedt het omnichannel-mogelijkheden met een gepersonaliseerd en resultaatgericht digitaal businessmodel in het kader van hun digitale transformatie. Hiermee zegt SAP bedrijven tegemoet te komen die daar om zitten te springen. Ook kunnen zij hiermee hun facturatieprocessen op strategische integreren in plaats van tactische wijze.

“Businessmodellen van bedrijven veranderen. Digitalisering staat nu centraal tijdens de interactie met klanten via alle mogelijke kanalen”, aldus Brian Walkier, chief strategy officer bij SAP Hybris. “Met de toevoeging van SAP Hybris Revenue Cloud aan ons cloudportfolio hebben we de ideale positie om klanten te helpen profiteren van de disruptie die binnen hun markt plaatsvindt en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Bovendien helpen we klanten om focus te houden op wat voor hen werkelijk van belang is: zorgen voor een uitmuntende customer experience.”

SAP Hybris Revenue Cloud kan worden ingezet als kerncomponent van de SAP Hybris cloudoplossingen, maar ook als standalone-oplossing. Bedrijven beschikken hiermee over een integrale e-commerce-oplossing die ondersteuning biedt voor klantinteractie via alle mogelijke kanalen en apparaten. Tevens stelt het hen in staat om in te springen op veranderende klantbehoeftes. Dit is onder meer mogelijk door het presenteren van vroegtijdige aanbiedingen en het benutten van kansen voor cross-, up- en down-selling. Een belangrijk voordeel voor bedrijven is dat ze nieuwe abonnementen en op werkelijk gebruik gebaseerde oplossingen kunnen samenstellen op basis van diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van hun klanten.

SAP Hybris Revenue Cloud is op dit moment alleen nog maar in de Verenigde Staten verkrijgbaar. Naar verluidt zullen de overige landen media 2017 geïntegreerd worden, evenals de speciale edities die voorzien in de uiteenlopende zakelijke behoeften.