Aantal Nederlandse webwinkels vervijfvoudigd in tien jaar tijd

Business

Het aantal winkels met vestiging is in Nederland de afgelopen tien jaar met 4,4 procent afgenomen. Vooral winkels die dvd’s, cd’s, camera’s en baby- en kinderkleding verkopen zijn verdwenen en vervangen door webwinkels. Dat aantal is bijna vervijfvoudigd.

Dit blijkt uit een jaarrapport waarin het CBS de cijfers vergelijkt. In 2016 waren er in Nederland exact 95.630 fysieke winkelvestigingen, waar dat er in 2007 nog 100.070 waren. Vooral de aan computers gerelateerde winkels zijn verdwenen; dat aantal nam af met 19,7 procent ten opzichte van tien jaar geleden.

Op een aantal vlakken was er overigens juist groei te zien. Zo nam het aantal kledingwinkels met een fysieke vestiging weliswaar af met 4,9 procent, maar groeide het aantal webshops in de modesector explosief (+68%). Ook zijn er meer telefoonwinkels in Nederland (+37,3%) en fors meer warenhuizen (+56,5%).

Aantal webwinkels vervijfvoudigd

Het aantal webwinkels is dus flink gegroeid. In tien jaar tijd nam het totale toe van een dikke 5.000 naar meer dan 32.000 in 2016. De grootste groei werd behaald in de modesector, maar er kwamen ook meer webwinkels voor onder andere boeken, tijdschriften en onlinekaarten, elektronica, voeding en vrijetijdsartikelen.

De omzet van zowel offline- als onlinewinkels steeg de afgelopen jaren. In het vierde kwartaal van 2016 was de omzet voor zowel on- als offline winkels bijna twee keer zo groot als in 2013. Hoewel de daling van het aantal offlinewinkels na 2013 doorzette, steeg de omzet van offlinewinkels dus in diezelfde periode.