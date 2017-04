Apple komt met compleet vernieuwde iMac en Mac Pro

Hardware

Mocht je van plan zijn een nieuwe Mac Pro of wellicht een iMac aan te schaffen, is het wellicht beter nog even te wachten. Apple organiseerde deze maand een rondetafelgesprek met journalisten en bazen Phil Schiller, Craig Federighi en John Ternus. Tijdens die meeting vertelde Apple niet alleen te werken aan een vernieuwde Mac Pro, maar ook aan een nieuwe iMac.

De vernieuwde apparaten zullen blijkens een uitgebreid verslag van de website Mashable vooral gericht zijn op de professional. Die vragen veel van hun apparaten, waaronder sterke grafische mogelijkheden, maar ook bijvoorbeeld een configureerbaar apparaat. Die opties wil Apple naar de Mac Pro en iMac gaan brengen.

Compleet vernieuwde Mac Pro

Phil Schiller vertelde aan Mashable dat het de intentie is de “Mac Pro compleet opnieuw te bedenken.” Waar de huidige iteratie van de Mac Pro compact en stil is, vinden sommige gebruikers dat niet meer het ideale apparaat om mee te werken. Dat komt omdat veel mensen die een Mac Pro aanschaffen, op zoek zijn naar een krachtig apparaat en dat krijgen ze nu minder.

Apple heeft dan ook een migratie gezien, waarbij Pro-gebruikers overstapten naar de iMac. Apple wilde natuurlijk niet veel vertellen over hoe het die beweging dan wil gaan stoppen, maar wilde wel loslaten dat de Mac Pro “een breder publiek zal aanspreken en configureerbaar” wordt.

Vermoedelijk zal deze nieuwe Mac Pro in de loop van 2018 te koop zijn. De goedkoopste versie van de Mac Pro kost op dit moment 3.499 euro. In ruil daarvoor krijgen klanten een 3,7GHz quad-core Intel Xeon E5-processor met 12GB aan werkgeheugen en 256GB flashopslag. De duurdere variant gaat voor 4.649 euro over de toonbank en heeft een 6-core Intel Xeon E5-processor, 16 gigabyte werkgeheugen en eveneens 256GB flashopslag. De nieuwe Mac Pro zal pas in 2018 verschijnen.

Vernieuwde iMac

Ook de iMac wordt compleet opnieuw ontworpen. Apple wil de modellen geschikter gaan maken voor de professionele consument, de prosumer, die hem dus ook wil gebruiken voor het maken van 3D-modellen en soortgelijke videoprojecten. De gedachte is dat er een vernieuwd apparaat komt dat dus speciaal ontworpen is voor de “professionele consument”.

Schiller denkt daarbij niet aan iets als een aanraakscherm, omdat professionals juist zoeken naar “prestaties, opslag en uitbreidbaarheid”. Daarmee kan er gedacht worden aan Intel Xeon of Core i7 processoren met meer dan vier processorkernen, betere grafische kaarten en meer opslagmogelijkheden.

De goedkoopste iMac kost op dit moment 1.279 euro en is voorzien van een 1,6GHz dual-core Intel Core i5-processor. Het apparaat heeft 8 gigabyte werkgeheugen en een harde schijf van 1 terabyte. De duurste iMac heeft een 27-inch scherm en 3,3-GHz quad-core Intel Core i5-processor. Die heeft 8 gigabyte werkgeheugen en terabyte opslaggeheugen. De nieuwe iMacs zouden dit jaar nog op de markt moeten verschijnen.