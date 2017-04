‘Samsung komt in 2019 pas met opvouwbare smartphone’

Mobile

Samsung zet alles op alles om de eerste te zijn met een opvouwbare smartphone. Maar waar verwacht werd dat die toestellen dit jaar nog in de verkoop zouden gaan, lijkt die verwachting vooralsnog niet werkelijkheid te worden. Daarvoor zijn de verkopen van smartphones met (nagenoeg) randloze schermen te goed.

Dit meldt een technicus binnen Samsung Display aan de Korea Herald. De verkoop van smartphones met kleine schermranden heeft bijgedragen aan de beslissing van het bedrijf om te wachten met het uitbrengen van de toestellen. Die verkopen zijn zo goed dat het Samsung de nodige tijd geeft om nog even te werken aan de ontwikkeling van opvouwbare smartphones.

Voordat die technologie op de markt gebracht kan worden zijn er volgens vooraanstaand technicus Kim Tae-woon ook nog een aantal uitdagingen te overwinnen. De technologie moet dus nog verfijnd worden, iets waar Samsung de tijd voor kan nemen. Volgens Tae-woon zal de eerste opvouwbare telefoon in 2019 op de markt beschikbaar zijn.

Analist Chung Won-seok van HI Investment and Securities waar de Korea Herald mee sprak onderschrijft die opmerkingen. “Samsung Display zal vermoedelijk in 2019 opvouwbare telefoons op de markt brengen, omdat het bedrijf op dit moment geen nieuwe hardware hoeft te verkopen. Het heeft al twintig procent van de winst op randloze schermen in handen.”

De analist denkt dat Samsung de opvouwbare schermen als “the next big thing” zal lanceren, zodra de vraag naar randloze schermen afneemt. De extra tijd geeft het bedrijf de mogelijkheid om zijn opvouwbare schermen te verfijnen. Toch bestaat dan de kans dat Samsung niet de eerste wordt met zo’n opvouwbaar scherm: ook LG staat op het punt de technologie op de markt te brengen.