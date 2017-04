HP Inc. lanceert een nieuwe lijn A3-printers en -MFP’s

Hardware

HP komt met een nieuwe lijn A3-printers, die beschikbaar zal zijn in meer dan 80 landen. De nieuwe lijn bestaat uit 54 types, wat er volgens HP voor moet zorgen dat partners hun klanten meer mogelijkheden kunnen bieden.

Het A3-portfolio biedt geavanceerde en volgens HP ongeëvenaarde beveiligingsfuncties, betaalbare kleurenafdrukken en een langere uptime. Het is de ambitie van HP om “een robuust portfolio aan te bieden van A3-MFP’s met vernieuwde technologieën en een scala aan finishing-opties om te voldoen aan de huidige en toekomstige printbehoeften”, zegt Tuan Tran, General Manager & Global Head, Office Printing Solutions, bij HP Inc.

HP heeft voor de ontwikkeling van de A3-MFP’s samengewerkt met vijfhonderd resellers wereldwijd. “We werken nauw samen met onze partners, bespreken hun behoeften, bekijken hun favoriete onderdelen en begrijpen daardoor hun businessmodel beter”, zegt Aurelio Maruggi, General Manager, A3 Solutions bij HP, Inc. “Deze co-innovatie heeft niet alleen onze relaties versterkt, maar had een directe, positieve invloed op het uiteindelijke portfolio.”

Geavanceerde security

Onderdeel van de nieuwe producten zijn geavanceerde beveiligingsfuncties. Er zijn steeds meer bedreigingen voor zakelijke MFP’s en met dat in het achterhoofd heeft HP de A3-printers ontwikkeld. HP noemt het zelf de veiligste zakelijke MFP’s ter wereld. Goede beveiliging is volgens HP ook echt nodig, aangezien MFP’s steeds meer beginnen te lijken op pc’s.

Daar staat dan weer tegenover dat minder dan twee procent van de MFP’s wereldwijd goed beveiligd is. Dat HP er prioriteit van heeft gemaakt is wat ons betreft een goede ontwikkeling. Standaard zijn de apparaten voorzien van een uitgebreide reeks beveiligingsfuncties die apparaten, data en documenten beschermen. We hebben hier recent al eens een interview over gepubliceerd met Paul McKiernan, Print Security Advisor bij HP.

Cloud-based innovatie en lagere kosten

HP’s portfolio van A3 MFP’s, inclusief drie PageWide-platformen (inkjet) en dertien LaserJet-platformen, profiteren van het nieuwe, exclusieve cloud-based serviceoptimalisatieplatform, HP Smart Device Services (SDS). Door SDS hebben apparaten een maximale uptime, door geavanceerde diagnoses, apparaat specifieke probleemoplossingen en hulp op afstand in de huidige toonaangevende MPS toolkit te integreren.

De HP PageWide Pro apparaten maken printen in kleur betaalbaarder, terwijl tegelijkertijd de hoogste printsnelheden worden behaald. De single- en multifunctionele apparaten hebben printsnelheden variërend van 35 ppm tot 60 ppm (tot 80 ppm in General Office modus). HP’s PageWide-technologie is ook duurzamer, hiermee verbruiken de apparaten tot één zevende van de energie van concurrerende kleurenlaser machines in dezelfde klasse, terwijl de productie aanzienlijk minder verpakkingsafval met zich meebrengt, in combinatie met een lange levensduur.