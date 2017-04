Veel nieuwe content te verkrijgen via YouTube TV

Vandaag lanceerde Google YouTube TV, een betaald kabel pakket, met bijbehorende Android en iOS apps. Google sprak voor het eerst over YouTube tv in januari van dit jaar. Je kunt YouTube tv een maand gratis uitproberen voor het maandelijkse abonnement van 35 dollar actief wordt.

Met de app kun je onder andere programma’s op ABC, Bravo, CBS, NBC en USA bekijken. In de toekomst zal Google ook AMC, BBC World News en andere internationale aanbieders toevoegen. De eerste reviews over de dienst zijn positief. De dienst bied meerwaarde. De programma’s waar je bij kabelmaatschappijen veel extra voor moet betalen zijn nu binnen handbereik voor een vast bedrag per maand. De app is handig in gebruik en je kunt moeiteloos content streamen met behulp van Google Cast.

Via de Live Tab kun je “zappen”. Als je overschakelt van zender naar zender krijg je een preview van enkele seconden zonder geluid te zien. Ben je eenmaal blijven hangen op een bepaald kanaal dan kun je op het icoon van het kanaal drukken om te bekijken welke programma’s nog meer zullen worden uitgezonden. Deze lijst is opgedeeld in verschillende categorieën. Het is mogelijk om een programma toe te voegen aan een lijst. Deze programma’s worden automatisch opgenomen zodat je ze op een later tijdstip kunt bekijken. Van elk programma kun je de afleveringen, de samenvatting, de cast en gerelateerde programma’s bekijken. Met de Home tab kun je programma’s die live zijn bekijken, je favoriete sport team volgen of YouTube video’s bekijken.

Dit is de laatste app die Google uitbrengt onder de naam YouTube, waarmee de dienst andere YouTube producten volgt zoals YouTube Gaming, YouTube Kids, YouTube VR en YouTube Music. YouTube TV is ecgter anders omdat de nieuwe dienst je content ter beschikking stelt die niet te verkrijgen is via de klassieke YouTube variant. De dienst lijkt veelbelovend omdat deze eenvoudig in gebruik is.

Apple probeert al jaren kabel diensten aan te bieden aan consumenten. De onlangs gelanceerde TV app is daar een begin van, maar de dienst kent wat obstakels. Zo moet je een verbinding maken met apps van deelnemende kanalen om te bekijken wat je voor content tot je beschikking staat. Daarnaast kun je tegen betaling programma’s en films downloaden via iTunes. De dienst die YouTube nu aanbiedt lijkt wat rechtlijniger in elkaar te steken.