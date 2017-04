Apple in Australië aangeklaagd om Error 53

Business

Apple is in Australië aangeklaagd om Error 53. De Australische concurrentie- en consumentenwaakhond ACCC begint de rechtszaak omdat Apple consumenten verkeerd zou hebben voorgelicht en geen service geboden zou hebben waar het wettelijk wel toe verplicht was.

Error 53 was een softwareprobleem dat Apple op flinke kritiek kwam te staan. Consumenten die een iPhone of iPad ooit hadden laten repareren door derde partijen konden hun toestel niet meer gebruiken. De fout kwam voort uit het feit dat een test van de TouchID dan niet slaagde. De apparaten konden vervolgens niet meer gebruikt worden en ook niet gerepareerd.

Apple bood in 2016 al excuses aan voor de fout en voerde een update van iOS uit om het probleem te verhelpen. De ACCC stelt echter dat Apple geweigerd heeft om de kapotte apparaten te repareren, waarmee het de Australische consumentenwet overtreden heeft.

“De garantierechten voor gebruikers onder de Australische consumentenwet bestaat los van de garantie van een fabrikant en die rechten vervallen niet zodra een consument zijn product laat repareren door een derde partij,” vertelt voorzitter Rod Sims van de ACCC tegenover ITPro.

“Een klant zijn consumentenrechten ontkennen, alleen omdat ze voor reparatie door een derde partij gekozen hebben, heeft niet alleen invloed op de betreffende klanten, maar kan andere consumenten er ook van weerhouden welingelicht beslissingen te nemen over hun reparaties.”

De Australische waakhond heeft daarom Apple aangeklaagd en vraagt onder meer een schadevergoeding en een beleidsverandering. In de Verenigde Staten werd al een soortgelijke zaak gevoerd tegen Apple, maar die won het bedrijf. Apple heeft nog niet gereageerd op de Australische zaak.