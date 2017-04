Twitter lanceert mobiele versie om dataverbruik te verminderen

Twitter heeft vandaag bekendgemaakt dat het een mobiele webapp lanceert. De app draagt de naam Twitter Lite en is gericht op opkomende markten. Zo moet het laden van Twitter op een smartphone of tablet op langzame mobiele netwerken sneller gaan en worden databundels minder belast.

Productmanager Patrick Traughber kondigde de nieuwe versie van Twitter aan in een blogpost. Hij schreef daarin dat de nieuwe versie “het dataverbruik minimaliseert, sneller laadt bij langzame verbindingen, weerbarstiger is bij onbetrouwbare mobiele netwerken en op mobiele apparaten kleiner dan 1 MB is.”

Twitter Lite zou 30 procent sneller laden dan de reguliere versie. De navigatie is ook iets sneller en gestroomlijnder gemaakt. Enkel belangrijke functies als het plaatsen van Tweets, versturen van privéberichten, het trendoverzicht en notificaties zijn actief.

Verder is er een speciale gegevensbesparingsmodus toegevoegd, waarin gebruikers “een preview van foto’s en video’s kunnen bekijken, voordat ze kiezen welke volledig geladen moeten worden.” Die modus brengt het dataverbruik omlaag en leidt volgens Twitter tot een vermindering van het dataverbruik tot 70 procent.

Daarmee is de nieuwe versie van Twitter Lite vooral geschikt voor opkomende markten, waar nog geen onbeperkte databundels bestaan. “Twitter Lite is een geweldige manier voor veel mensen in opkomende markten in de Aziatisch-Pacifische regio, Latijns-Amerika en Afrika om Twitter voor het eerst op hun mobiele apparaten te ervaren,” aldus Traughber.

Twitter Lite is a faster, data friendly way for people to use Twitter to see what’s happening in the world.

👉 https://t.co/AIUgyCAFj0 pic.twitter.com/9EIG7pgK6O

— Twitter (@Twitter) April 6, 2017